Atropelamento deixa três feridos e trava o trânsito na EPIA Sul

Três pessoas ficaram gravemente feridas durante um atropelamento, na noite desta quinta-feira (5/2), na EPIA Sul. Duas das vítimas atravessavam a via, nas proximidades do viaduto de acesso à Candangolândia, no sentido Gama, quando foram atingidas por um carro, modelo Honda Fit.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), os socorristas encontraram um homem e uma mulher caídos na pista. Uma terceira pessoa, também ferida, foi avistada caminhando pela cena. O motorista não se feriu. A área foi imediatamente isolada para permitir o trabalho dos paramédicos e garantir a segurança de quem trafegava pela região.

De acordo com informações da corporação, o estado de saúde de uma das vítimas é considerado grave; ela apresentava sinais de desorientação no momento do socorro. Os outros dois feridos estavam conscientes e orientados. Todos receberam os primeiros cuidados emergenciais e foram encaminhados a unidades hospitalares seguindo o protocolo de trauma estabelecido pela regulação médica.

A dinâmica exata do atropelamento ainda é desconhecida e será alvo de investigação. Durante o atendimento, o trânsito na EPIA Sul sofreu interdições parciais, gerando retenção no sentido saída sul. A Polícia Militar (PMDF) assumiu a guarda do local após a remoção das vítimas para os procedimentos de perícia e controle do tráfego.