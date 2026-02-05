InícioCidades DF
Acidente

Atropelamento deixa três feridos e trava o trânsito na EPIA Sul

Duas vítimas atravessavam a via, nas proximidades do viaduto de acesso à Candangolândia, sentido Gama

Duas pessoas foram atingidas em cheio pelo carro - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Duas pessoas foram atingidas em cheio pelo carro - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Três pessoas ficaram gravemente feridas durante um atropelamento, na noite desta quinta-feira (5/2), na EPIA Sul. Duas das vítimas atravessavam a via, nas proximidades do viaduto de acesso à Candangolândia, no sentido Gama, quando foram atingidas por um carro, modelo Honda Fit. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), os socorristas encontraram um homem e uma mulher caídos na pista. Uma terceira pessoa, também ferida, foi avistada caminhando pela cena. O motorista não se feriu. A área foi imediatamente isolada para permitir o trabalho dos paramédicos e garantir a segurança de quem trafegava pela região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com informações da corporação, o estado de saúde de uma das vítimas é considerado grave; ela apresentava sinais de desorientação no momento do socorro. Os outros dois feridos estavam conscientes e orientados. Todos receberam os primeiros cuidados emergenciais e foram encaminhados a unidades hospitalares seguindo o protocolo de trauma estabelecido pela regulação médica.

A dinâmica exata do atropelamento ainda é desconhecida e será alvo de investigação. Durante o atendimento, o trânsito na EPIA Sul sofreu interdições parciais, gerando retenção no sentido saída sul. A Polícia Militar (PMDF) assumiu a guarda do local após a remoção das vítimas para os procedimentos de perícia e controle do tráfego.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 05/02/2026 21:09
SIGA
x