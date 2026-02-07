Amigos homenageiam Rodrigo Castanheira

Adolescente permaneceu 16 dias em estado gravíssimo na UTI do Hospital Brasília, onde familiares, colegas e vizinhos se mobilizaram em vigílias, orações e campanhas de doação de sangue, na esperança de sua recuperação - (crédito: Vitoria Torres/CB/D.A Press)

Após a morte de Rodrigo Castanheira, adolescente de 16 anos agredido por Pedro Turra em Vicente Pires no fim de janeiro, amigos prestaram homenagens repletas de emoção. O adolescente permaneceu 16 dias em estado gravíssimo na UTI do Hospital Brasília, onde familiares, colegas e vizinhos se mobilizaram em vigílias, orações e campanhas de doação de sangue, na esperança de sua recuperação.

Artur Henry escreveu uma carta aberta afirmando: “Minhas lágrimas, minha tristeza e meu luto falam mais do que mil palavras. Você não é apenas meu amigo, você é meu irmão”. Julia Schma, em um post, lembrou Rodrigo como fonte de alegria e felicidade: “Obrigada por tanto, Rodi. Você vai estar para sempre no meu coração! Como uma lembrança feliz, eu te amo tanto”.

"Prefiro lembrar desse sorriso. Prefiro lembrar das nossas risadas. Prefiro lembrar da sua essência a lembrar da brutalidade que te tirou de nós. Vai Rodrigo! Vai para os braços do Pai!", escreveu o professor de Rodrigo em uma publicação nas redes sociais.

O Colégio Vitória Régia, onde Rodrigo estudava, divulgou nota de pesar, manifestando solidariedade à família e pedindo orações para a comunidade escolar. “Rodrigo deixa uma história marcada por afeto e memórias que permanecerão vivas na comunidade”, disse o comunicado.

O grupo Escoteiro do Distrito Federal também se manifestou, lamentando a perda de um jovem que foi membro da equipe de exploradores de Águas Claras e enviando votos de apoio à família e amigos.



Rodrigo não resistiu às complicações provocadas por um traumatismo craniano severo, consequência direta das agressões que sofreu. Em nota à imprensa, o hospital se solidarizou com a família do jovem e afirmou que “apesar de todos os esforços da equipe médica, o quadro evoluiu para a perda completa e irreversível das funções cerebrais”.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Para a família de Rodrigo Castanheira, nenhuma decisão judicial será capaz de reparar a perda do adolescente.