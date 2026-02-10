Mulher fica ferida após ser atropelada na altura da quadra 116, na Asa Norte

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (10/2), na altura da quadra 116 da Asa Norte, no sentido Rodoviária do Plano Piloto. A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) consciente, porém desorientada, e encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

O CBMDF enviou duas viaturas de resgate ao local. Segundo a corporação, a equipe encontrou a vítima caída na via e iniciou imediatamente os procedimentos previstos nos protocolos de atendimento a trauma, garantindo a estabilização antes do transporte ao hospital.

O motorista do veículo envolvido no atropelamento foi avaliado ainda no local pelas equipes de socorro, mas não apresentou ferimentos nem necessidade de encaminhamento para atendimento médico.

Durante o resgate, a via precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança da vítima, das equipes de emergência e dos demais condutores, o que provocou impacto temporário no fluxo de veículos na região.

Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do atropelamento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local e ficou responsável pelo registro da ocorrência e pelas providências cabíveis.