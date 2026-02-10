Quadrilha que lavou R$ 15 milhões em dois anos é alvo de operação

Uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, responsável por movimentar R$ 15 milhões nos últimos dois anos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta terça-feira (10/2). Cinco pessoas foram presas e quatro mandados de busca e apreensão, cumpridos.

De acordo com as investigações, que foram coordenadas pela Divisão de Falsificações e Defraudações (DIFRAUDES/CORF), uma das formas de atuação utilizadas pelo grupo criminoso era a aplicação de golpes em uma plataforma de ensino, que teve prejuízo estimado em R$ 1 milhão.

Entre os itens que foram apreendidos estão dois carros, uma moto, pen-drives, dispositivos de criptomoedas, dois computadores e R$ 12 mil, em espécie.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Sertãozinho (SP), Contagem (MG), Aparecida de Goiânia (GO) e Trindade (GO). A PCDF contou com apoio das Polícias Civis de São Paulo e de Minas Gerais (PCSP e PCMG) para realizar a operação.