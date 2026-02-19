Suspeita de bomba em estacionamento de ministério mobiliza Bope

O Bope assumiu a ocorrência posteriormente e isolou a área - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A.Press)

Uma suspeita de bomba no estacionamento do Ministério da Agricultura mobilizou bombeiros e militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde desta quinta-feira (19/2). Após análise minuciosa, os policiais descartaram a possibilidade de artefato e encontraram roupas nas bagagens.

O chamado ocorreu por volta das 15h30, após uma ligação feita ao Corpo de Bombeiros. Segundo o capitão Quintiliano, do CBMDF, as equipes especializadas e o socorro da área se deslocaram ao estacionamento.

O Bope assumiu a ocorrência posteriormente e isolou a área. “Foi descartada a possibilidade de artefato. Havia roupas nas duas malas”, afirmou o capitão da PMDF Edimar Oliveira.