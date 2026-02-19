InícioCidades DF
Suspeita de bomba em estacionamento de ministério mobiliza Bope

O chamado ocorreu por volta das 15h30. Após análise minuciosa, os policiais descartaram a possibilidade de artefato

O Bope assumiu a ocorrência posteriormente e isolou a área - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A.Press)
O Bope assumiu a ocorrência posteriormente e isolou a área - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A.Press)

Uma suspeita de bomba no estacionamento do Ministério da Agricultura mobilizou bombeiros e militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde desta quinta-feira (19/2). Após análise minuciosa, os policiais descartaram a possibilidade de artefato e encontraram roupas nas bagagens.

O chamado ocorreu por volta das 15h30, após uma ligação feita ao Corpo de Bombeiros. Segundo o capitão Quintiliano, do CBMDF, as equipes especializadas e o socorro da área se deslocaram ao estacionamento.

O Bope assumiu a ocorrência posteriormente e isolou a área. “Foi descartada a possibilidade de artefato. Havia roupas nas duas malas”, afirmou o capitão da PMDF Edimar Oliveira.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 19/02/2026 17:25
