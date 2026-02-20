CBFolia: Bloco das Montadas é eleito melhor do carnaval por júri popular

O Bloco das Montadas, reconhecido pela diversidade e representatividade LGBTQIAPN+, foi eleito vencedor da categoria Melhor Bloco — por júri popular —, em premiação do CB Folia 2026, nesta sexta-feira (20/2). No domingo (15/2), cerca de 100 mil foliões se reuniram na plataforma Carnaval Monumental, localizada na área externa do Museu Nacional da República, para curtir o tradicional festejo.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de Gretchen, convidada especial desta edição. A participação da artista foi tratada como um marco pelo bloco. “A Gretchen foi uma surpresa em diversos momentos. Ela montou um show incrível, com músicas antigas e atuais, e os foliões se jogaram. Foi muito bonito ver jovens dançando músicas das décadas de 1970 e 1980, fazendo coreografia com as mãos. A gente já esperava que seria incrível ter a Gretchen, mas não imaginava que o público receberia com tanto carinho o show que ela preparou. Foi lindo”, ressaltou o presidente, diretor artístico e apresentadora do Montadas, Victor Baliani

Victor Baliani destacou o crescimento contínuo do evento. “A cada ano tem sido melhor. Os nossos foliões se entregam muito à folia, à diversão, à alegria. E com muito respeito, com muita responsabilidade. Graças a Deus, sem ocorrência, sem nada acontecendo. Para a gente é sempre muito gratificante fazer um bloco tão bonito e ver que os foliões têm esse carinho pela gente”, afirmou.