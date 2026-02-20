Expectativa marca o Bloco das Montadas em dia de premiação do #CBFolia 2026

Com público animado, clima de respeito e um dos shows mais comentados do carnaval brasiliense, o Bloco das Montadas encerrou a edição de 2026 em alta e na expectativa pelo resultado do #CBFolia. Antes da premiação, a organização já celebrava o que considerou uma das maiores e mais emocionantes edições da história do bloco.

Presidente, diretor artístico e apresentadora do Montadas, Victor Baliani destacou o crescimento contínuo do evento. “A cada ano tem sido melhor. Os nossos foliões se entregam muito à folia, à diversão, à alegria. E com muito respeito, com muita responsabilidade. Graças a Deus, sem ocorrência, sem nada acontecendo. Para a gente é sempre muito gratificante fazer um bloco tão bonito e ver que os foliões têm esse carinho pela gente”, afirmou.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de Gretchen, convidada especial desta edição. A participação da artista foi tratada como um marco pelo bloco. “A Gretchen foi uma surpresa em diversos momentos. Ela montou um show incrível, com músicas antigas e atuais, e os foliões se jogaram. Foi muito bonito ver jovens dançando músicas das décadas de 1970 e 1980, fazendo coreografia com as mãos. A gente já esperava que seria incrível ter a Gretchen, mas não imaginava que o público receberia com tanto carinho o show que ela preparou. Foi lindo”, ressaltou.

Às vésperas da premiação do Correio, Victor também comentou a importância do reconhecimento para os fazedores de carnaval do Distrito Federal. “Prêmios dessa magnitude motivam os foliões e os fazedores de Carnaval do DF a continuarem. Ver o nosso trabalho sendo reconhecido é muito significativo. Que o Prêmio CB Folia tenha vida longa e que outros prêmios também nasçam”, disse.