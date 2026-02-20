Pedidos de informação pela LAI no DF crescem 296% e batem recorde

A Secretaria de Saúde (SES-DF), o DF Legal e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) foram os órgãos mais demandados - (crédito: Divulgação/CGDF)

A transparência pública no Distrito Federal alcançou um novo patamar histórico. Dados do Painel de Transparência Passiva revelam que a participação cidadã, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), registrou um crescimento de 296% nos últimos três anos. O salto foi expressivo: enquanto em 2022 o governo local recebeu 7.759 solicitações, o volume disparou para 27.256 pedidos registrados ao longo de 2025. O tempo médio de atendimento também caiu de 12 para oito dias — 40% do prazo de 20 dias previsto na legislação vigente.

O interesse da população em fiscalizar a gestão pública se reflete no engajamento com o Portal da Transparência. Em 2025, o canal contabilizou 14 milhões de visualizações, mantendo uma média de 70 mil usuários ativos por mês. Os temas mais procurados envolvem a execução orçamentária, contratos, licitações e o detalhamento das despesas governamentais. No topo do ranking dos órgãos mais demandados estão a Secretaria de Saúde (SES-DF), a DF Legal e o Departamento de Trânsito (Detran-DF).

A mudança no comportamento do usuário coincide com o lançamento da plataforma Participa DF, em dezembro de 2022. O sistema promoveu uma reestruturação digital que unificou logins de ouvidoria e acesso à informação, reduziu etapas burocráticas e permitiu o envio de solicitações múltiplas para diferentes órgãos em uma única operação, otimizando o tempo do contribuinte.

Para o controlador-geral do DF, Daniel Lima, esse cenário é reflexo de uma sociedade consciente de seus direitos. “A ampliação da participação popular mostra uma população que entende seu papel na construção de uma gestão transparente e ética. O acesso à informação é uma ferramenta essencial para que a sociedade contribua para a melhoria das políticas públicas”, destaca o gestor.