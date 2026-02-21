Homem é preso ao tentar furtar jardim de condomínio no Noroeste

Suspeito foi avistado por moradores da região que, em seguida, acionaram a Polícia Militar - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (21/2), enquanto retirava placas de grama do jardim de condomínio residencial na SQNW 307, no setor Noroeste. A tentativa de furto inusitada mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A ação criminosa ocorreu por volta de 0h10.

Segundo informações da corporação, o suspeito já havia preenchido quase todo o porta-malas de seu veículo com o material furtado quando foi notado. O crime só foi interrompido graças à rede de "Vizinhos Protegidos" — um sistema de monitoramento colaborativo entre moradores e polícia —, que permitiu o acionamento célere do 3º Batalhão.

Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais surpreenderam o indivíduo ainda em posse do material. Com a intervenção da equipe, o jardim foi parcialmente preservado e o material que já estava no veículo foi recuperado. O suspeito foi detido e encaminhado, junto com as placas de grama, para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Ele responderá pelo crime de furto e o material deverá ser devolvido à administração do condomínio atingido.