Homem é preso ao tentar furtar jardim de condomínio no Noroeste

Com o porta-malas do carro lotado de placas de grama, suspeito foi flagrado por moradores na madrugada deste sábado (21/2)

Suspeito foi avistado por moradores da região que, em seguida, acionaram a Polícia Militar - (crédito: Divulgação/ PMDF)
Um homem foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (21/2), enquanto retirava placas de grama do jardim de condomínio residencial na SQNW 307, no setor Noroeste. A tentativa de furto inusitada mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A ação criminosa ocorreu por volta de 0h10.

Segundo informações da corporação, o suspeito já havia preenchido quase todo o porta-malas de seu veículo com o material furtado quando foi notado. O crime só foi interrompido graças à rede de "Vizinhos Protegidos" — um sistema de monitoramento colaborativo entre moradores e polícia —, que permitiu o acionamento célere do 3º Batalhão.

Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais surpreenderam o indivíduo ainda em posse do material. Com a intervenção da equipe, o jardim foi parcialmente preservado e o material que já estava no veículo foi recuperado. O suspeito foi detido e encaminhado, junto com as placas de grama, para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Ele responderá pelo crime de furto e o material deverá ser devolvido à administração do condomínio atingido.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/02/2026 14:22
