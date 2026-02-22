InícioCidades DF
INCÊNDIO

Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte

Prédio da SQN 116 foi evacuado preventivamente; dois gatos foram resgatados e um deles precisou receber oxigênio após inalar fumaça

Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um princípio de incêndio em um apartamento no quinto andar de um prédio da SQN 116, na Asa Norte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã deste domingo (22/2). O edifício precisou ser esvaziado preventivamente. Felizmente não houve vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os bombeiros enviaram duas viaturas ao local, nas proximidades da Igreja Messiânica. Ao chegarem, as equipes identificaram focos de chamas dentro do imóvel e iniciaram o combate utilizando extintores da própria edificação, conseguindo controlar rapidamente o fogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a varredura no apartamento, os militares resgataram dois gatos. Um dos animais precisou de atendimento imediato e recebeu oxigênio ainda no local. Em seguida, foi realizada ventilação mecânica no imóvel para dissipar a fumaça acumulada e reduzir o risco de intoxicação.

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apurar as causas do sinistro. O proprietário do apartamento permaneceu responsável pelo imóvel após o atendimento da ocorrência.

  • Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte
    Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte CBMDF/Divulgação
  • Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte
    Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte CBMDF/Divulgação
  • Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte
    Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte CBMDF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 22/02/2026 14:28
SIGA
x