Incêndio atinge apartamento e mobiliza bombeiros na Asa Norte

Um princípio de incêndio em um apartamento no quinto andar de um prédio da SQN 116, na Asa Norte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã deste domingo (22/2). O edifício precisou ser esvaziado preventivamente. Felizmente não houve vítimas.

Os bombeiros enviaram duas viaturas ao local, nas proximidades da Igreja Messiânica. Ao chegarem, as equipes identificaram focos de chamas dentro do imóvel e iniciaram o combate utilizando extintores da própria edificação, conseguindo controlar rapidamente o fogo.

Durante a varredura no apartamento, os militares resgataram dois gatos. Um dos animais precisou de atendimento imediato e recebeu oxigênio ainda no local. Em seguida, foi realizada ventilação mecânica no imóvel para dissipar a fumaça acumulada e reduzir o risco de intoxicação.

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apurar as causas do sinistro. O proprietário do apartamento permaneceu responsável pelo imóvel após o atendimento da ocorrência.









