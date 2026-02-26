Proteção da mulher é a pauta desta quinta-feira (26) no Cb.Debate

A senadora Damares Alves é uma das convidadas do encontro - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

Hoje, a partir das 8h30, o Correio promoverá um debate gratuito sobre a defesa dos direitos das mulheres e meninas, no auditório do jornal. O CB.Debate O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo acontece de forma gratuita. O debate acontece às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março

A iniciativa parte do entendimento de que a proteção das mulheres é uma construção coletiva que exige vigilância e ação constante. O debate pretende fortalecer o diálogo sobre segurança, dignidade e políticas de amparo feminino em um país em que a maioria das mulheres não se sente segura.

Para essa edição, estão confirmadas as presenças da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha; a jurista e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi; a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa; a senadora Damares Alves (Republicanos-DF); a deputada distrital Jane Klebia (Republicanos); a presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM-DF), Maria das Neves Filha; e da presidente-executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco.

Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, destaca a importância do evento para a proteção da mulher em diferentes níveis. Ela acredita que o tema é uma responsabilidade de toda a sociedade. "A proteção das mulheres exige uma atuação permanente do Estado e da sociedade, não apenas na repressão à violência, mas sobretudo na formação de uma cultura de respeito, igualdade e responsabilidade compartilhada", afirmou.

O debate será dividido em dois painéis: o primeiro irá tratar da proteção à mulher durante a infância e contará com a participação da presidente-executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco e Eutália Barbosa, secretária-executiva do Ministério da Mulher e a secretária da Mulher do Distrito Federal, Giselle Ferreira; o segundo painel irá abordar a proteção da mulher em diferentes instâncias e órgãos dos governos, e contará com a participação da deputada distrital Dra. Jane e Maria das Neves, Dirigente da União Brasileira de Mulheres (UBM) e a Juíza de Direito Marília Ávila Sampaio.

O evento é uma forma de o jornal reafirmar seu papel como agente de transformação social, contribuindo para a mobilização coletiva em torno de uma causa que diz respeito a todos. Em janeiro deste ano, outro debate com a temática de proteção à mulher foi realizado. Com presenças das ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o encontro abordou as políticas públicas voltadas para este tema.

Maria Elizabeth Rocha, uma das painelistas, comentou que o combate a violência é um dever de todos e precisa envolver homens e mulheres. "É necessária essa inclusão para construir soluções estruturais, fortalecendo a educação como instrumento de transformação social e reafirmando o compromisso institucional com a dignidade e a segurança de todas as mulheres", ressaltou.

O CB.Debate parte do compromisso do Correio em promover debates sobre a defesa dos direitos das mulheres. Entre a série de iniciativas realizadas com esse propósito estão os podcasts, entrevistas e reportagens especiais que dão destaque a estatísticas e caminhos apontados por pesquisadores e autoridades para que haja mudança social efetiva. O debate também poderá ser acompanhado ao vivo nas redes sociais do Correio. Além disso, o público presencial e on-line poderão enviar perguntas ao final de cada painel.

Serviço:

Data: Quinta-feira (26/2), a partir das 8h30

Local: auditório do Correio Braziliense (SIG QD 02 lote 340)



Inscrições pelo Sympla, no link: https://bit.ly/4aLrjYi

Transmissão ao vivo no canal do YouTube @correio.braziliense

