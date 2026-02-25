DF supera média nacional no início do Feirão Limpa Nome

No primeiro dia de negociação do Feirão Limpa Nome Serasa, o Distrito Federal apresentou desempenho acima da média nacional. Foram 3.731 acordos firmados em 23 de fevereiro de 2026, ante 3.052 no mesmo recorte do ano passado, mostrando um avanço de 22,25%. O resultado supera o crescimento geral do país, que registrou alta de 17% no comparativo entre os primeiros dias das duas edições (novembro/2025 e fevereiro/2026).

Em busca de saúde financeira

De acordo com a Serasa, alguns fatores contribuem para que mais pessoas busquem a negociação. Nesta edição, há um maior número de ofertas — 12,45 milhões no DF — e de parceiros, o que amplia o número de acordos. Além disso, segundo a pesquisa Perspectivas 2026, realizada pela Serasa, 92% dos brasileiros declararam estar se organizando para uma maior tranquilidade financeira, o que inclui negociar débitos. “O Feirão pode ser um primeiro passo para uma vida financeira mais saudável. E, pensando em um contexto social, a taxa do desemprego vem diminuindo, o que pode ser um dos motivos para o aumento dos acordos”, avalia Giovani Inocente, especialista em educação financeira da Serasa.

Negociação

No DF, 1.435.211 de pessoas têm dívidas contraídas e vencidas em um período de até cinco anos. O total chega a R$ 13,13 bilhões, uma média de R$ 9,16 mil por consumidor. A maior parte, 45,6%, refere-se a débitos com bancos, cartões de crédito e financeiras. Depois, aparecem as contas de serviços básicos, como energia elétrica, água e esgoto. O Feirão começou na segunda-feira e vai até 1º de abril. A instituição disponibiliza canais on-line, por telefone e presencais para negociação, que podem ser consultados no site

Presidentes do Sindsuper, Sincofarma e Sinfoc são reeleitos

Os sindicatos empresariais que representam os segmentos de supermercados, farmácias e fotografia no DF reelegeram seus presidentes para mandatos até 2030. As posses ocorrem no mês que vem. Jair Prediger permanece à frente do Sindsuper-DF. Erivan de Araújo segue liderando o Sincofarma-DF. Lázaro Donizetti dos Santos continua no comando do Sinfoc-DF. Essas entidades integram a base da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), que reúne 27 sindicatos empresariais. O processo de escolha de dirigentes antecede a eleição da Federação, previsto para maio.



Supermercados

A consolidação de convenções coletivas focadas no equilíbrio da sustentabilidade das empresas com a valorização dos trabalhadores na última gestão é destacada por Jair Prediger, reeleito para o Sindsuper. A entidade representa cerca de mil CNPJs de supermercados, hipermercados e atacarejos no Distrito Federal, sendo aproximadamente 30 empresas associadas. Para o novo mandato, as prioridades são a transformação digital e o aumento da eficiência operacional; o debate da reforma tributária e a qualificação de mão de obra especializada.

Jair Prediger, presidente do Sindsuper-DF (foto: Cristiano Costa/Fecomércio-DF)

Farmácias

No Sincofarma-DF, Erivan de Araújo avalia de forma positiva os avanços dos últimos quatro anos. A entidade passou por um processo de reestruturação que ampliou o número de associados e alcançou cerca de 22% do total de empresas no DF. Hoje, são mais de 500 CNPJs filiados, associados e contribuintes regulares, número considerado expressivo por Araújo, considerando-se o universo de 2,2 mil. A meta é ampliar essa base. Entre as novidades, irá intensificar as visitas técnicas e implantar o sindicato itinerante, para levar serviços aos estabelecimentos.



Erivan de Araújo, presidente do Sincofarma-DF (foto: Cristiano Costa/Fecomércio-DF)

Fotografia

Lázaro Donizetti dos Santos, reconduzido no Sinfoc, pretende reforçar a equipe de trabalho para ampliar o atendimento aos associados e atrair mais filiados, com ações como consultorias especializadas. No atual mandato, a entidade aumentou em 30% o número de associados, chegando a 650 filiados. O setor reúne cerca de 3,4 mil CNPJs, principalmente de microempreendedores individuais (75% do total), micro e pequenas empresas. Outro avanço foi a parceria com o Senac-DF para a criação de novos cursos voltados ao setor que serão ofertados este ano, como técnico em processos fotográficos e fotografia gastronômica.



Lázaro Donizetti, presidente do Sinfoc-DF (foto: Cristiano Costa/Fecomércio-DF)

Na Hora Empresarial atende o dobro do esperado

Número de atendimentos do Na Hora Empresarial supera expectativas (foto: Jonathan Vieira/Sejus)

Número de atendimentos do Na Hora Empresarial supera expectativas (foto: Jonathan Vieira/Sejus)

Unidade que reúne diversos serviços para empreendedores, o Na Hora Empresarial superou as expectativas. Até ontem, foram 2,7 mil atendimentos, mais do que o dobro do esperado a partir da inauguração, em 3 de fevereiro. A estrutura, coordenada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), funciona no Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e foi criada para ter em um único lugar serviços para abertura, expansão e regularização de empresas. O atendimento é presencial, sem agendamento. Em um espaço de 500m² é possível ter acesso a órgãos como DF Legal, Sebrae, Caesb, Detran e Polícia Federal, entre outros.

