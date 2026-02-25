DF supera média nacional no início do Feirão Limpa Nome

De acordo com a Serasa, alguns fatores contribuem para que mais pessoas busquem a negociação. Nesta edição, há um maior número de ofertas — 12,45 milhões no DF — e de parceiros, o que amplia o número de acordos. Além disso, segundo a pesquisa Perspectivas 2026, realizada pela Serasa, 92% dos brasileiros declararam estar se organizando para uma maior tranquilidade financeira, o que inclui negociar débitos. “O Feirão pode ser um primeiro passo para uma vida financeira mais saudável. E, pensando em um contexto social, a taxa do desemprego vem diminuindo, o que pode ser um dos motivos para o aumento dos acordos”, avalia Giovani Inocente, especialista em educação financeira da Serasa.
No DF, 1.435.211 de pessoas têm dívidas contraídas e vencidas em um período de até cinco anos. O total chega a R$ 13,13 bilhões, uma média de R$ 9,16 mil por consumidor. A maior parte, 45,6%, refere-se a débitos com bancos, cartões de crédito e financeiras. Depois, aparecem as contas de serviços básicos, como energia elétrica, água e esgoto. O Feirão começou na segunda-feira e vai até 1º de abril. A instituição disponibiliza canais on-line, por telefone e presencais para negociação, que podem ser consultados no site serasa.com.br.
Presidentes do Sindsuper, Sincofarma e Sinfoc são reeleitos
Os sindicatos empresariais que representam os segmentos de supermercados, farmácias e fotografia no DF reelegeram seus presidentes para mandatos até 2030. As posses ocorrem no mês que vem. Jair Prediger permanece à frente do Sindsuper-DF. Erivan de Araújo segue liderando o Sincofarma-DF. Lázaro Donizetti dos Santos continua no comando do Sinfoc-DF. Essas entidades integram a base da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-DF), que reúne 27 sindicatos empresariais. O processo de escolha de dirigentes antecede a eleição da Federação, previsto para maio.
A consolidação de convenções coletivas focadas no equilíbrio da sustentabilidade das empresas com a valorização dos trabalhadores na última gestão é destacada por Jair Prediger, reeleito para o Sindsuper. A entidade representa cerca de mil CNPJs de supermercados, hipermercados e atacarejos no Distrito Federal, sendo aproximadamente 30 empresas associadas. Para o novo mandato, as prioridades são a transformação digital e o aumento da eficiência operacional; o debate da reforma tributária e a qualificação de mão de obra especializada.
No Sincofarma-DF, Erivan de Araújo avalia de forma positiva os avanços dos últimos quatro anos. A entidade passou por um processo de reestruturação que ampliou o número de associados e alcançou cerca de 22% do total de empresas no DF. Hoje, são mais de 500 CNPJs filiados, associados e contribuintes regulares, número considerado expressivo por Araújo, considerando-se o universo de 2,2 mil. A meta é ampliar essa base. Entre as novidades, irá intensificar as visitas técnicas e implantar o sindicato itinerante, para levar serviços aos estabelecimentos.
Lázaro Donizetti dos Santos, reconduzido no Sinfoc, pretende reforçar a equipe de trabalho para ampliar o atendimento aos associados e atrair mais filiados, com ações como consultorias especializadas. No atual mandato, a entidade aumentou em 30% o número de associados, chegando a 650 filiados. O setor reúne cerca de 3,4 mil CNPJs, principalmente de microempreendedores individuais (75% do total), micro e pequenas empresas. Outro avanço foi a parceria com o Senac-DF para a criação de novos cursos voltados ao setor que serão ofertados este ano, como técnico em processos fotográficos e fotografia gastronômica.
Na Hora Empresarial atende o dobro do esperado
Unidade que reúne diversos serviços para empreendedores, o Na Hora Empresarial superou as expectativas. Até ontem, foram 2,7 mil atendimentos, mais do que o dobro do esperado a partir da inauguração, em 3 de fevereiro. A estrutura, coordenada pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), funciona no Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e foi criada para ter em um único lugar serviços para abertura, expansão e regularização de empresas. O atendimento é presencial, sem agendamento. Em um espaço de 500m² é possível ter acesso a órgãos como DF Legal, Sebrae, Caesb, Detran e Polícia Federal, entre outros.
