Agências do trabalhador têm 691 vagas abertas nesta quinta-feira (26/2)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 691 vagas de emprego nesta quinta-feira (26/2). A maior remuneração, de R$ 3 mil, aparece em duas oportunidades para pedreiro de reforma geral e duas para soldador no Jardim Botânico. Também chamam atenção dez vagas para açougueiro no Guará, com salário de R$ 2.898, além de três para a mesma função em Taguatinga, com pagamento de R$ 2.608,20. Há ainda uma vaga para técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos hospitalares na Asa Sul, com remuneração de R$ 2.698,59.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para pessoas com deficiência (PcD), estão disponíveis dez vagas para auxiliar de limpeza, dez para cumim, dez para lavador de pratos, oito para monitor de transporte escolar e quatro para condutor escolar, distribuídas entre o Plano Piloto e Samambaia. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 1.750,68.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Todas as oportunidades incluem benefícios. Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que não haja vaga de interesse imediato, o cadastro permanece ativo e pode ser considerado em futuras seleções, já que o sistema faz o cruzamento entre o perfil do candidato e as exigências das empresas.

Empregadores e empreendedores que desejam divulgar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Outra opção é o Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).