Desemprego no DF em 2025 atinge menor nível desde 2012

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral referente ao quarto semestre de 2025, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta sexta-feira (20/2), mostrou que a taxa anual de desocupação no Distrito Federal no passado foi a menor em 13 anos. De acordo com o levantamento, iniciado em 2012, a taxa anual no DF em 2025 foi de 7,5%. Este é o menor número registrado desde o começo da série histórica. Foi estimada uma população ocupada de 1,56 milhão de pessoas no 4º trimestre de 2025.
O nível anual de ocupação no DF alcançou a casa de 63,3%, 2,0 pontos percentuais mais alta do que o número computado em 2024, e 1,6 acima do registrado em 2012. Ainda no 4º trimestre de 2025, os maiores contingentes de ocupados na capital federal eram de empregados no setor privado (800 mil, ou seja, 51,4%). Em seguida, veio empregado no setor público (338 mil, ou seja, 21,7%). Em terceiro, empregados por conta própria (264 mil, 16,9%). O número de empregados no setor público foi 17,5% maior em relação ao mesmo período de 2024.
No setor privado (800 mil) 614 mil trabalhavam com carteira de trabalho assinada, ou seja, 76,7%. Houve aumento de 7,9% em relação ao quarto semestre do ano anterior. No setor de trabalho doméstico (86 mil) a maior parte trabalhava sem carteira de trabalho assinada (50 mil - 58,1%). No 4º trimestre de 2025, eram 36 mil (41,9%) o número de trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada, sinalizando alta de 23,1% em relação ao trimestre anterior.
Durante o 4º trimestre de 2025, a taxa de informalidade no DF foi de 27,1% da população ocupada (ou 422 mil trabalhadores informais). Assim, se isolou como a segunda menor taxa entre as unidades da Federação. Foi maior apenas que a de Santa Catarina (25,7%).
Veja a taxa de informalidade das 27 unidades da Federação:
