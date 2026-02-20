Desemprego no DF em 2025 atinge menor nível desde 2012

No 4º trimestre de 2025, os maiores contingentes de ocupados na capital federal eram de empregados no setor privado (800 mil, ou seja, 51,4%) - (crédito: Caio Gomez)

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral referente ao quarto semestre de 2025, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta sexta-feira (20/2), mostrou que a taxa anual de desocupação no Distrito Federal no passado foi a menor em 13 anos. De acordo com o levantamento, iniciado em 2012, a taxa anual no DF em 2025 foi de 7,5%. Este é o menor número registrado desde o começo da série histórica. Foi estimada uma população ocupada de 1,56 milhão de pessoas no 4º trimestre de 2025.

O nível anual de ocupação no DF alcançou a casa de 63,3%, 2,0 pontos percentuais mais alta do que o número computado em 2024, e 1,6 acima do registrado em 2012. Ainda no 4º trimestre de 2025, os maiores contingentes de ocupados na capital federal eram de empregados no setor privado (800 mil, ou seja, 51,4%). Em seguida, veio empregado no setor público (338 mil, ou seja, 21,7%). Em terceiro, empregados por conta própria (264 mil, 16,9%). O número de empregados no setor público foi 17,5% maior em relação ao mesmo período de 2024.

No setor privado (800 mil) 614 mil trabalhavam com carteira de trabalho assinada, ou seja, 76,7%. Houve aumento de 7,9% em relação ao quarto semestre do ano anterior. No setor de trabalho doméstico (86 mil) a maior parte trabalhava sem carteira de trabalho assinada (50 mil - 58,1%). No 4º trimestre de 2025, eram 36 mil (41,9%) o número de trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada, sinalizando alta de 23,1% em relação ao trimestre anterior.

Durante o 4º trimestre de 2025, a taxa de informalidade no DF foi de 27,1% da população ocupada (ou 422 mil trabalhadores informais). Assim, se isolou como a segunda menor taxa entre as unidades da Federação. Foi maior apenas que a de Santa Catarina (25,7%).



Veja a taxa de informalidade das 27 unidades da Federação:

Tabela que mostra a taxa de informalidade das 27 unidades da Federação no quarto trimestre de 2025, em porcentagem (%) (foto: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral)