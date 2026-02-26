Paula Belmonte aponta políticas públicas para fortalecer as mulheres

Paula Belmonte no CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo" - (crédito: Ed Alves/C.B./D.A Press)

Momentos antes do início do C.B Debate O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo, promovido pelo Correio Braziliense, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) ressaltou a importância da ampliação do debate sobre políticas públicas voltadas às mulheres. Em sua fala, ela destacou a importância de garantir espaços para que mulheres possam se manifestar e ecoar a voz de outras que não têm a mesma visibilidade.

Segundo a parlamentar, a violência contra a mulher não se limita às agressões físicas ou psicológicas, mas também se manifesta de forma material e financeira, afetando especialmente mães que enfrentam dificuldades para conciliar trabalho e cuidado com os filhos.

Paula Belmonte ressaltou que é fundamental unir mulheres em posições de liderança para chamar atenção para pautas estruturais, como o acesso à creche, à educação de qualidade para meninas e à implementação de políticas públicas que assegurem mais tranquilidade às mães trabalhadoras. “Precisamos garantir que meninas possam sonhar em ser cientistas e que mães tenham condições dignas para trabalhar sabendo que seus filhos estão acolhidos em creches ou escolas”, afirmou.

A deputada também enfatizou a necessidade de medidas públicas eficazes para prevenir a violência e evitar que casos extremos, como o feminicídio, continuem ocorrendo.

Debate

Próximo do Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, o Correio promove, nesta quinta-feira (26/2), o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.