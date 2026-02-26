InícioCidades DF
Paula Belmonte aponta políticas públicas para fortalecer as mulheres

Durante o CB Debate, a deputada distrital destacou que a violência vai além da agressão física e cobrou ações como ampliação de creches e acesso à educação para meninas

Paula Belmonte no CB.Debate
Paula Belmonte no CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo" - (crédito: Ed Alves/C.B./D.A Press)

Momentos antes do início do C.B Debate O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo, promovido pelo Correio Braziliense, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) ressaltou a importância da ampliação do debate sobre políticas públicas voltadas às mulheres. Em sua fala, ela destacou a importância de garantir espaços para que mulheres possam se manifestar e ecoar a voz de outras que não têm a mesma visibilidade.

Segundo a parlamentar, a violência contra a mulher não se limita às agressões físicas ou psicológicas, mas também se manifesta de forma material e financeira, afetando especialmente mães que enfrentam dificuldades para conciliar trabalho e cuidado com os filhos.

Paula Belmonte ressaltou que é fundamental unir mulheres em posições de liderança para chamar atenção para pautas estruturais, como o acesso à creche, à educação de qualidade para meninas e à implementação de políticas públicas que assegurem mais tranquilidade às mães trabalhadoras. “Precisamos garantir que meninas possam sonhar em ser cientistas e que mães tenham condições dignas para trabalhar sabendo que seus filhos estão acolhidos em creches ou escolas”, afirmou.

A deputada também enfatizou a necessidade de medidas públicas eficazes para prevenir a violência e evitar que casos extremos, como o feminicídio, continuem ocorrendo.

Debate

Próximo do Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, o Correio promove, nesta quinta-feira (26/2), o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 26/02/2026 11:05
