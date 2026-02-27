Lanterneiro é preso acusado de se apropriar de veículos de clientes

Um lanterneiro que atuava em uma oficina chamada “Martelinho de Ouro” é acusado de se apropriar de veículos de clientes na Asa Norte, após recebê-los para supostos reparos. Segundo as investigações, ao invés de realizar os consertos contratados, o homem ficava com os bens. Em diversos casos, chegava a repassá-los a terceiros sem autorização dos proprietários.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), realizou nesta quinta-feira (26/2), a “Operação Martelo Quebrado” e deu cumprimento a mandado de prisão preventiva contra o investigado. As apurações apontam que o suspeito teria feito 40 vítimas ao longo do tempo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após conquistar a confiança dos clientes, ele recebia os veículos sob o pretexto de realizar serviços de funilaria e pequenos reparos. No entanto, apropriava-se indevidamente dos carros, causando expressivos prejuízos financeiros e transtornos às vítimas, que ficavam privadas de seus meios de transporte.

O investigado foi localizado e preso pelas equipes da 2ª DP, sendo encaminhado à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça, que solicitou pedido de prisão preventiva.

A Polícia Civil do Distrito Federal reforça que eventuais outras vítimas devem procurar a unidade policial para formalizar ocorrência e contribuir para o completo esclarecimento dos fatos.