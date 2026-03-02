Força-tarefa intensifica manutenção após chuvas em pontos críticos de Ceilândia

Equipes da Novacap e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em um mutirão concentrado no bairro do P.sul, um dos locais mais impactados. - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Começou nesta segunda-feira (2/3) uma força-tarefa coordenada pela Administração Regional de Ceilândia, para recuperar áreas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último sábado. A ação reúne equipes da Novacap e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em um mutirão concentrado no bairro do P. Sul, que foi um dos locais mais impactados.

As chuvas intensas do último sábado provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade, acúmulo de lixo nas bocas de lobo e danos ao asfalto, com buracos abertos pela força da água. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os serviços executados , estão operação tapa-buraco com massa fria e caminhão térmico, retirada de restos de asfalto e resíduos das vias, desobstrução e limpeza de bocas de lobo, além da utilização de caminhão hidrojato para a limpeza profunda da rede de águas pluviais. Além disso, também estão sendo realizadas ações de limpeza em áreas públicas utilizadas para descarte irregular de lixo, com o intuito de evitar o entupimento da rede de drenagem.

De acordo com o administrador regional, Dilson Resende, os trabalhos têm priorizado os pontos considerados mais críticos, com foco em restabelecer a normalidade o mais rápido possível. “Iniciamos uma força-tarefa concentrada nos principais pontos atingidos pelas chuvas. As equipes atuam em conjunto, priorizando as áreas mais críticas com serviços emergenciais”, explicou.

Os trabalhos se concentram em pontos como a região próxima ao terminal de ônibus do P4, a lateral da creche CEPI Papagaio, na QNP 10, além das avenidas P2 e P3, onde houve limpeza de bocas de lobo e tapa-buracos.

Segundo o administrador, a ação é fundamental para garantir a segurança da população e preservar a mobilidade urbana. “A resposta rápida reduz riscos de acidentes, novos alagamentos e prejuízos estruturais nas vias públicas”, destacou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O objetivo é reduzir os impactos das chuvas, garantir segurança para motoristas e pedestres e melhorar o escoamento da água da chuva. Queremos dar uma resposta rápida e eficiente à população”, concluiu Resende.