Força-tarefa intensifica manutenção após chuvas em pontos críticos de Ceilândia

As chuvas intensas do último sábado provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade, acúmulo de lixo nas bocas de lobo e danos ao asfalto, com buracos abertos pela força da água.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o administrador, a ação é fundamental para garantir a segurança da população e preservar a mobilidade urbana. “A resposta rápida reduz riscos de acidentes, novos alagamentos e prejuízos estruturais nas vias públicas”, destacou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“O objetivo é reduzir os impactos das chuvas, garantir segurança para motoristas e pedestres e melhorar o escoamento da água da chuva. Queremos dar uma resposta rápida e eficiente à população”, concluiu Resende.
Saiba Mais
- Cidades DF DF tem manhã ensolarada, mas está sob aviso de chuvas intensas
- Cidades DF Capotagem na BR-020 deixa três adultos e duas crianças feridas em Planaltina
- Cidades DF Bombeiros combatem incêndio em carro abandonado na BR-070 em Ceilândia
- Cidades DF Quadras da Asa Norte ficam sem energia devido a apagão