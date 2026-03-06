PCDF prende traficante que escondia drogas dentro de micro-ondas no Varjão

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no Varjão, nesta quinta-feira (6/3). A ação da polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do investigado após monitoramento apontar indícios da venda de entorpecentes no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante as buscas, os policiais encontraram diversas porções de drogas espalhadas pela cozinha da residência, inclusive dentro de um micro-ondas. Foram apreendidos maconha, skunk e cocaína, além de balanças de precisão usadas para pesar e fracionar os entorpecentes. Tabletes de maconha também estavam escondidos dentro do forno.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A operação ainda enfrentou dificuldade devido à presença de um pitbull de grande porte dentro da casa, que seria utilizado para proteger o local onde as drogas eram armazenadas.
No quarto do suspeito, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com seis munições intactas dentro de um armário. O homem foi levado à 9ª Delegacia de Polícia, no Lago Norte, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
Saiba Mais
- Cidades DF Advogados de Ibaneis negam envolvimento do governador em negociação com Vorcaro
- Cidades DF OAB suspende carteira de advogado acusado de crimes sexuais
- Cidades DF Ibaneis celebra queda de homicídios no DF em fevereiro; o menor desde 1977
- Cidades DF Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a
- Cidades DF CLDF envia ao GDF projeto de socorro ao BRB. Sanção pode ocorrer a qualquer momento
- Cidades DF DF segue com previsão de chuva e alerta para precipitações intensas