PCDF prende traficante que escondia drogas dentro de micro-ondas no Varjão

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no Varjão, nesta quinta-feira (6/3). A ação da polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do investigado após monitoramento apontar indícios da venda de entorpecentes no local.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante as buscas, os policiais encontraram diversas porções de drogas espalhadas pela cozinha da residência, inclusive dentro de um micro-ondas. Foram apreendidos maconha, skunk e cocaína, além de balanças de precisão usadas para pesar e fracionar os entorpecentes. Tabletes de maconha também estavam escondidos dentro do forno.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A operação ainda enfrentou dificuldade devido à presença de um pitbull de grande porte dentro da casa, que seria utilizado para proteger o local onde as drogas eram armazenadas.

No quarto do suspeito, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com seis munições intactas dentro de um armário. O homem foi levado à 9ª Delegacia de Polícia, no Lago Norte, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.