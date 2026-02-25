Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão em Brasília: confira ingressos

Turnê o Maior Encontro do Samba chega a Brasília em setembro - (crédito: Divulgação)

Três dos maiores nomes vivos do samba, Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão trazem a turnê O Maior Encontro do Samba a Brasília no dia 19 de setembro. Entre junho e dezembro, os shows passarão por sete cidades brasileiras, com convidados especiais em cada apresentação. Para a capital do país, Seu Jorge é o nome que se junta ao trio. Ingressos custam a partir de R$ 87,50.

Com direção musical de Pretinho da Serrinha, o espetáculo reunirá, pela primeira vez, os três artistas no palco ao mesmo tempo e em uma só turnê. Os ícones do samba dividirão os vocais em canções que marcaram suas trajetórias e em clássicos presentes durante várias gerações, em uma celebração coletiva da música brasileira.

A direção artística da turnê é assinada por Leninha Brandão, que trabalhou no DVD Zeca Pagodinho - 40 anos (Ao Vivo), de 2024, além de projetos com O Rappa e Lulu Santos. Juntos, Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão somam mais de 150 anos de carreira.

O Maior Encontro do Samba, com Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, no dia 19 de setembro, na Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos: entre R$ 87,50 (meia, cadeira superior) e R$ 1.090 (inteira, pacote VIP), disponíveis no Eventim.