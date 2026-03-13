Portaria inclui setores hoteleiros como área de segurança especial

Os setores Hoteleiro Sul (SHS) e Norte (SHN), consideradas as regiões com maior circulação de turistas e visitantes na capital, vai passar a integrar a Área de Segurança Especial (ASE) de Brasília. A ampliação foi oficializada nesta sexta-feira (13/3) após a assinatura de portaria pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), que anunciou o desejo de transformar a medida em um projeto de lei.

Com a ampliação, essas regiões passam a integrar a área considerada estratégica para o planejamento e atuação das forças de segurança do DF. Na prática, manifestações e reuniões públicas feitas dentro deste perímetro deverão ser comunicadas previamente à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), com antecedência mínima de cinco dias úteis.

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Durante a solenidade, o chefe do executivo local destacou que a iniciativa deve se tornar uma medida permanente no DF. “São inúmeras pessoas que estão se mudando de cidades mais inseguras, onde o crime organizado já tomou conta, para vir para a nossa capital. Por isso, tive a ideia de transformar isso num projeto de lei. Porque, se alguém chegar depois e quiser desfazer, vai ter de encaminhar uma proposta para a Câmara Legislativa e ter de enfrentar um debate com a sociedade para mostrar os motivos de estar afastando aquela política pública. Isso se chama segurança jurídica”, ressaltou Ibaneis.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, declarou que o documento será fundamental na prevenção de crimes na área. “A portaria é mais uma medida que faz com que a segurança pública seja proativa. É uma tentativa de enxergar o problema antes que aconteça. Tenho certeza de que o resultado será muito positivo”, defendeu.

A medida atende a uma demanda apresentada pelo setor hoteleiro do Distrito Federal e foi estudada por um grupo de trabalho criado no âmbito da SSP-DF. O estudo considerou fatores como segurança pública, mobilidade urbana e a grande circulação de pessoas na região central da cidade.

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Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (ABIH-DF), Henrique Severien, a medida é essencial pois reconhece o papel importante do setor hoteleiro no desenvolvimento da cidade. “Colocarmos essa região no mesmo patamar da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios no que tange às questões voltadas à segurança não significa que seja uma região insegura. Pelo contrário, temos a capital mais segura do país, mas significa que vamos deixar um legado pela frente”, reforçou.

A Área de Segurança Especial abrange locais estratégicos de Brasília, como a Esplanada dos Ministérios, o Eixo Monumental, a Plataforma Rodoviária, a Praça dos Três Poderes, a Praça do Buriti, os setores culturais Norte e Sul, a Esplanada da Torre e o Setor do Palácio Presidencial, onde ficam os palácios da Alvorada e do Jaburu. As áreas também integram o Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado pelos governos distrital e federal e reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O colegiado será coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e contará com representantes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e Casa Militar do Distrito Federal.