Caminhada no Recanto das Emas mobiliza comunidade contra o feminicídio

O Recanto das Emas recebe neste sábado (14/3) a Caminhada “Diga Não ao Feminicídio”. A iniciativa faz parte das ações do mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e tem como objetivo mobilizar a comunidade no enfrentamento à violência contra a mulher, além de promover informação, conscientização e engajamento em defesa da vida das mulheres.

A concentração está marcada para às 7h30, na Quadra 101, em frente à Caixa Econômica Federal e a saída está prevista para às 8h. O trajeto seguirá até o estacionamento público em frente ao Recanto Shopping, na Quadra 103, onde ocorrerá o encerramento da caminhada, às 8h30.

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Como forma de chamar a atenção para a gravidade da violência doméstica, 20 mulheres que estarão na linha de frente da caminhada receberão uma maquiagem simbólica de hematomas no rosto e na boca, representando marcas de agressões. Durante o percurso, cruzes serão colocadas no canteiro central para representar as vítimas de feminicídio.

Após o percurso, o público poderá participar de uma programação gratuita, que inclui alongamento, aula de dança, sorteio de brindes e estandes informativos com orientações sobre políticas públicas de prevenção ao feminicídio e apoio a mulheres em situação de violência. Durante a programação também serão realizadas ações de saúde em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e com o Conselho Regional de Saúde do Recanto das Emas.

As inscrições para a caminhada são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na Administração Regional do Recanto das Emas. As pessoas inscritas receberão uma camiseta oficial do evento, que será entregue no dia da caminhada, às 7h30, no momento da concentração.