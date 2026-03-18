GDF recebe Selo Betinho por ações de combate à insegurança alimentar

GDF recebe Selo Betinho por ações de combate à fome pelo segundo ano consecutivo - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

O Distrito Federal foi condecorado, nesta quarta-feira (18), com o Selo Betinho, honraria concedida pela organização Ação da Cidadania a governos que atingem ao menos 70% das metas de combate à fome e transparência em políticas de segurança alimentar. A entrega ocorreu no Palácio do Buriti e destacou a expansão de programas locais, como os restaurantes comunitários, que saltaram de 6 milhões de refeições servidas em 2019 para 17 milhões anuais atualmente.

Durante a cerimônia, a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), afirmou que o prêmio valida a estratégia de ampliar o acesso à alimentação para a população vulnerável. “Esse prêmio reconhece nosso trabalho e nossa meta, que é cuidar de quem mais precisa. Sabemos que precisamos ampliar cada vez mais e vamos continuar trabalhando para ter um olhar especial para as pessoas”, declarou.

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A avaliação para a concessão do selo considera o funcionamento das instâncias do Sistema Nacional de Segurança Alimentar (Sisan) e a implementação de ações emergenciais e estruturantes. Entre as iniciativas citadas pelo governo estão o Cartão Prato Cheio e o Cartão Gás, que juntos atendem a mais de 170 mil famílias, além da modernização dos 18 restaurantes comunitários, em que 13 unidades já oferecem três refeições diárias a um custo total de R$ 2.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, destacou que o fortalecimento da agricultura familiar é parte central dessa engrenagem. “O reconhecimento é sobre nosso desafio de investir na agricultura familiar e nos pequenos produtores, para fazer com que aquele alimento saudável chegue à mesa de quem mais precisa”, pontuou a secretária.

Dados apresentados pelo Executivo mostram que, entre 2019 e 2024, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) investiu mais de R$ 11,5 milhões na compra de produtos de pequenos produtores locais, beneficiando 1.304 entidades sociais. De acordo com Maíra Oliveira, representante nacional da Ação da Cidadania, o selo busca dar visibilidade a políticas públicas que possam servir de referência para outras cidades.

Criada pelo sociólogo Herbert de Souza em 1993, a organização utiliza o prêmio para monitorar a eficácia governamental diante da urgência alimentar. No final do ano passado, o DF já havia sido destaque em premiação semelhante do Ministério do Desenvolvimento Social pelo fortalecimento de sua rede de proteção e assistência.