Operação Carga Fria desmonta esquema de roubo de cargas no DF e Entorno

Na manhã desta sexta-feira (20/3), a Polícia Civil (PCDF) deflagrou a Operação Carga Fria para desarticular uma associação criminosa especializada em desvio de cargas no DF e Entorno. O grupo se destacava pela ousadia e pelo planejamento, simulando crimes violentos para encobrir a subtração de mercadorias.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Águas Lindas (GO) e Novo Gama (GO), com apreensão de celulares, computadores, documentos e outros materiais que poderão auxiliar nas investigações. Não houve prisões nesta fase da operação.

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A apuração começou a partir da denúncia de um suposto sequestro de motorista de caminhão frigorífico em Ceilândia. Segundo a narrativa inicial, ele teria sido rendido por assaltantes armados, obrigado a dirigir sob ameaça e, depois, mantido em cativeiro em Goiás enquanto a carga de produtos alimentícios, avaliada em R$ 57 mil, era levada.

No entanto, as investigações mostraram que o crime violento nunca ocorreu. O motorista, em acordo com comparsas, teria forjado o roubo para ficar com a mercadoria. O grupo transferiu os produtos para veículos de apoio na região do Recanto das Emas e abandonou o caminhão às margens de uma rodovia federal, simulando um sequestro para confundir as autoridades.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e falsa comunicação de crime, com penas que podem ultrapassar 11 anos de prisão, caso sejam condenados.