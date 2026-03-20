Mulher suspeita de aplicar golpes pela internet no DF é presa

Mulher suspeita de aplicar fraudes pela internet no DF é presa - (crédito: Freepik/stockgiu)

A Polícia Civil (PCDF) cumpriu nesta quinta-feira (19/3) o mandado de prisão preventiva de uma mulher de 26 anos investigada por praticar diversas fraudes via internet. A ação faz parte da Operação Dolus Malus, que visa desarticular esquemas criminosos digitais na capital federal.

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Segundo a investigação, a suspeita utilizava a internet para aplicar golpes que lesavam cidadãos e empresas, utilizando métodos para ocultar sua identidade e dificultar a identificação pelos órgãos de segurança. A ação da PCDF teve como objetivo não apenas prender a autora, mas também reunir elementos que possam auxiliar na responsabilização de outros envolvidos, caso haja conexões com comparsas ou esquemas mais amplos.

A equipe da Seção de Investigação Geral (SIG) localizou a mulher na Região Administrativa de São Sebastião, cumprindo o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Após os procedimentos, a suspeita foi conduzida à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição das autoridades judiciais para os trâmites legais.