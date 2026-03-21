Entrada do HRT é interditada após desabamento e fluxo de pacientes é alterado

Após o desabamento de parte do teto do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) durante as fortes chuvas de sexta-feira (20/3), a entrada principal da unidade ficou interditada. Com isso, o fluxo de pacientes precisou ser reorganizado neste sábado (21/3), com acesso direcionado pela emergência e pela unidade de nefrologia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Uma fonte ouvida pelo Correio afirmou que o teto já havia apresentado problemas no ano passado e passou por reforma antes do incidente mais recente. Segundo o relato, as áreas atingidas foram a entrada principal, o Núcleo de Internação e Alta (NIA) e o Núcleo de Captação e Análise de Informações (NCAIS).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que as fortes chuvas provocaram o deslocamento do encaixe de uma tubulação de água pluvial do prédio. “O reparo foi realizado e a equipe aguarda a verificação da Defesa Civil, já acionada. Na segunda-feira (23), será feita a troca do forro atingido”, afirmou a pasta.
Ainda segundo a secretaria, o incidente não impactou o atendimento aos pacientes e não houve registro de feridos.
Saiba Mais
- Cidades DF Homem é preso por violência doméstica e posse irregular de arma
- Cidades DF Brasília sob alerta: sábado será de pancadas de chuva e risco de temporais
- Cidades DF Presidente do BRB avalia como "natural" rebaixamento do banco neste momento
- Cidades DF Justiça reformula sentença e acusado de matar Thalita Berquó está foragido
- Cidades DF Parte do teto do HRT desaba e inunda unidade após chuvas; veja vídeo
- Cidades DF Asfalto cede e forma cratera em rua de Vicente Pires após fortes chuvas