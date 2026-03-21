Entrada do HRT é interditada após desabamento e fluxo de pacientes é alterado

Após o desabamento de parte do teto do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) durante as fortes chuvas de sexta-feira (20/3), a entrada principal da unidade ficou interditada. Com isso, o fluxo de pacientes precisou ser reorganizado neste sábado (21/3), com acesso direcionado pela emergência e pela unidade de nefrologia.

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Uma fonte ouvida pelo Correio afirmou que o teto já havia apresentado problemas no ano passado e passou por reforma antes do incidente mais recente. Segundo o relato, as áreas atingidas foram a entrada principal, o Núcleo de Internação e Alta (NIA) e o Núcleo de Captação e Análise de Informações (NCAIS).

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Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que as fortes chuvas provocaram o deslocamento do encaixe de uma tubulação de água pluvial do prédio. “O reparo foi realizado e a equipe aguarda a verificação da Defesa Civil, já acionada. Na segunda-feira (23), será feita a troca do forro atingido”, afirmou a pasta.

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Ainda segundo a secretaria, o incidente não impactou o atendimento aos pacientes e não houve registro de feridos.