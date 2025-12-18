VÍDEO: Após Isis Valverde, Marcos Pitombo confronta e expõe perseguidor

O ator Marcos Pitombo veio a público relatar que também enfrenta uma situação de perseguição.

O desabafo aconteceu após a repercussão da prisão do homem acusado de perseguir Ísis Valverde por cerca de 20 anos.

Segundo Pitombo, apesar de já ter registrado boletim de ocorrência e acionado a Justiça, o problema persiste.

Por meio dos stories no Instagram, o artista contou que é alvo de stalking há mais de um ano por uma pessoa com quem afirma nunca ter tido qualquer tipo de vínculo.

Ele ainda divulgou um vídeo do suspeito e descreveu a gravidade da situação.

“Também sou perseguido por um stalker. Ele acompanha minha rotina, sabe onde vou, constrange meus amigos nas redes sociais e aparece nos teatros onde trabalho. Já fui ameaçado no meu ambiente profissional”, relatou.

Marcos afirmou que medidas legais já foram adotadas. De acordo com ele, além do boletim de ocorrência, o Ministério Público concedeu medidas protetivas.

Ainda assim, o perseguidor continua enviando ameaças e abordando pessoas ligadas ao ator de forma virtual. “Mesmo com tudo isso, o comportamento não cessou”, lamentou.

O ator também revelou que reuniu um extenso material para o processo, incluindo mensagens ofensivas e de cunho sexual recebidas ao longo do último ano.

“São mais de 300 páginas de prints anexadas”, destacou. Apesar do desgaste, ele demonstrou esperança ao comentar a atuação do Judiciário.

“É importante ver a Justiça tratando esse tema com mais rigor, impondo limites a quem ignora completamente o consentimento e o bom senso”, afirmou.

Stalker de Isis Valverde

O relato de Pitombo surge no mesmo contexto do caso envolvendo Ísis Valverde. Um homem foi preso na última terça-feira (16) após investigações da Delegacia Antissequestro (DAS).

O suspeito, Cristiano Rodrigues Kellermann, foi detido no condomínio onde a artista mora, no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, a perseguição se intensificou a partir de janeiro deste ano, quando o comportamento passou a ser considerado obsessivo e invasivo, levando Ísis a procurar ajuda por medo de sua segurança.