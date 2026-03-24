Agências do trabalhador oferecem mais de 1,5 mil vagas nesta terça (24)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 1.551 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (24/3). O maior salário é de R$ 3.000 para uma vaga de coordenador de eventos no Park Way, sendo necessário ter ensino médio completo e comprovar experiência para se candidatar.

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A demanda é maior por repositores de mercadorias (238 vagas), vendedores internos (203), operadores de caixa (185), açougueiros (125), e atendentes de padaria (100), com salários a partir de R$ 1.621,00, em diversas regiões administrativas. Todas as vagas oferecem benefícios.

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Pessoas com deficiência, com ensino fundamental completo, podem se candidatar para dois postos como atendente de lojas no Lago Sul. A remuneração é de R$ 1.750, sem necessidade de experiência. Também estão abertas vagas para estágio, sendo 20 como monitor de alunos e outras 20 para psicoterapeuta, ambos na Asa Sul, com remuneração de R$ 1,2 mil. Para jovem aprendiz, há três chances para cumim em Águas Claras, com rendimentos de R$ 822,52.

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Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS), ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta.