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EMPREGO

Agências do trabalhador oferecem mais de 1,5 mil vagas nesta terça (24)

Maior salário é de R$ 3 mil; também há vagas para PcD, estágio e jovem aprendiz

Todas as vagas oferecem benefícios - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Todas as vagas oferecem benefícios - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 1.551 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (24/3). O maior salário é de R$ 3.000 para uma vaga de coordenador de eventos no Park Way, sendo necessário ter ensino médio completo e comprovar experiência para se candidatar.

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A demanda é maior por repositores de mercadorias (238 vagas), vendedores internos (203), operadores de caixa (185), açougueiros (125), e atendentes de padaria (100), com salários a partir de R$ 1.621,00, em diversas regiões administrativas. Todas as vagas oferecem benefícios.

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Pessoas com deficiência, com ensino fundamental completo, podem se candidatar para dois postos como atendente de lojas no Lago Sul. A remuneração é de R$ 1.750, sem necessidade de experiência. Também estão abertas vagas para estágio, sendo 20 como monitor de alunos e outras 20 para psicoterapeuta, ambos na Asa Sul, com remuneração de R$ 1,2 mil. Para jovem aprendiz, há três chances para cumim em Águas Claras, com rendimentos de R$ 822,52.

Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS), ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta.

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Estefania Lima - especial para o Correio

Repórter

Brasiliense, 19 anos. Gosto muito de ir ao cinema, sozinha ou acompanhada. Sou amadora no skate, mas me considero profissional em Sudoku. Comecei no jornalismo em 2022, no Centro Universitário Iesb.

Por Estefania Lima - especial para o Correio
postado em 24/03/2026 08:00
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