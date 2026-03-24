Juíza diz que é essencial fortalecer a confiança das mulheres no Judiciário

Juíza de Direito do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), Camila Guerin - (crédito: Marcelo Ferreira)

A juíza de Direito do Rio de Janeiro e presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid), Camila Guerin, destacou, na manhã desta terça-feira (24/3) a importância de fortalecer a confiança das mulheres no sistema judicial e simplificar o acesso à proteção. A fala ocorreu antes do CB Debate com o tema O Brasil pelas Mulheres — formação para uma cultura de proteção, promovido pelo Correio Braziliense.

“O desafio do Judiciário reside em assegurar a legitimidade da denúncia da mulher e evitar sua revitimização”, afirmou. Segundo Camila, é ideal que a mulher encontre acolhimento e soluções em um único local, reduzindo a burocracia e a necessidade de repetir relatos diversas vezes. A magistrada ressaltou que a integração entre Defensoria, Ministério Público e toda a rede de proteção é crucial para que o atendimento seja efetivo.

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Camila Guerin também destacou a importância de atuar na educação, desde a infância, para combater a violência de gênero. “A violência é transgeracional afeta jovens cada vez mais cedo. Levar o debate para a escola e para a família é fundamental para quebrar o ciclo de machismo e misoginia”, disse. Ela acrescentou que o combate à homofobia e à discriminação racial deve andar junto com a prevenção à violência contra a mulher.

CB Debate

Gratuito e aberto ao público, o CB Debate com o tema O Brasil — pelas Mulheres: formação para uma cultura de proteção, coloca em pauta o enfrentamento à violência contra a mulher a partir da educação e da atuação integrada entre instituições. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com participação de autoridades, juristas, educadoras e representantes da sociedade civil. A proposta é ampliar o diálogo e incentivar a construção de estratégias conjuntas para fortalecer a cultura de proteção às mulheres no Distrito Federal.