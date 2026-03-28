Autora de facadas no Recanto das Emas tem liberdade provisória decretada

câmera flagra autora das facadas correndo com outros dois homens - (crédito: material cedido ao Correio)

No fim da tarde deste sábado (28/3), Giovanna Rodrigues de Jesus, presa em flagrante na última sexta-feira (27/3) por desferir três facadas contra um homem na quadra 103 do Recanto das Emas, foi posta em liberdade provisória após audiência de custódia.

Segundo a defesa da mulher, representada pelo advogado Bruno Morato, emitiu uma nota direcionada à imprensa. "Giovanna irá responder o processo em liberdade. Ressaltamos que os gatos ainda estão em fase de apuração e serão devidamente esclarecidas no curso do processo", afirmou.

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Durante audiência de custódia, Giovanna deu sua versão dos fatos, explicando a motivação para a tentativa de homicídio. "Ela afirmou que o homem tentou abusar sexualmente dela em uma outra ocasião há meses atrás", explicou o advogado Bruno Morato.

A decisão pela soltura de Giovanna impôs medidas cautelares como: o aparecimento em todos os atos do processo; manter o endereço atualizado; e a proibição de se ausentar do DF por mais de 30 dias sem avisar à Justiça.

As novas informações serão averiguadas pelos setores responsáveis. Os outros dois homens seguem sendo investigados.

Relembre o caso

Giovanna Rodrigues de Jesus foi presa em flagrante após esfaquear um homem na madrugada da última sexta (27/3). A polícia conseguiu imagens de uma câmera de segurança e, com o depoimento do homem ferido, identificou o endereço de Giovanna e prender a mulher. Em depoimento, ela admitiu a tentativa de homicídio.

O homem, golpeado três vezes por Giovanna, foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama em estado grave com intenso sangramento. Apesar dos ferimentos, a vítima sobreviveu.