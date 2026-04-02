Quinta-feira (2) começa com nevoeiro e deve registrar pancadas de chuva

Bom dia, Brasília! Dia começou com nevoeiro em todo o DF - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! Nesta quinta-feira (2/4), os motoristas que se deslocaram ao Plano Piloto precisaram ter um cuidado a mais nas pistas devido ao forte nevoeiro estendido por todo o Distrito Federal. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade e as temperaturas amenas devem permanecer. Também são esperadas pancadas de chuva isoladas no fim da tarde e início da noite.

Devido às precipitações, o DF está sob aviso amarelo de chuvas intensas, que podem vir acompanhadas de trovoadas e ventos fracos a moderados. Hoje, a temperatura mínima foi 16°C e a máxima deve chegar a 26°C. Já a umidade varia entre 60% e 100%.

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No feriado de Sexta-feira Santa (3) e no fim de semana, as condições devem permanecer semelhantes. "Tempo encoberto e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas", alerta Maíssa Carvalho, meteorologista do Inmet. Para quem vai aproveitar as celebrações da data, vale se precaver com guarda-chuva e casacos leves. Boa quinta-feira!

Cuidados

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro.

Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.