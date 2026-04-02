Ceilândia recebe novo Centro de Saúde: unidade homenageia a médica Janete Vaz

"Este momento celebra nossa visão compartilhada: a de que a saúde de qualidade deve estar onde as pessoas estão. Este centro levar meu nome é uma honra que me comove imensamente"

Foi com essa declaração que Janete Vaz agradeceu pela homenagem durante a inauguração do Centro de Saúde do Sesc Ceilândia — Janete Vaz. No ano de 1984, a médica deixava o Hospital Regional de Taguatinga para abrir o próprio laboratório. Aos 29 anos, mãe e esposa, Janete se juntou com sua sócia Sandra Costa para fundar o hoje tão conhecido Sabin. À frente da empreitada, a dupla integrou automação laboratorial e análise de dados de forma antecipada e consistente, ajudando a redefinir o padrão de eficiência e atendimento no setor de diagnósticos do Brasil. Agora, 42 anos depois, Janete é homenageada com o seu nome no novo Centro de Saúde do Sesc-DF, em Ceilândia, durante evento realizado na noite desta quarta-feira (1/4).

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A cerimônia ocorreu no Centro de Atividades Sesc Ceilândia, na QNN 27 da Ceilândia Norte, e contou com a presença de Janete Vaz, do presidente do Sistema Fecomércio, José Aparecido Freire, e do Diretor Regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo Silva.

Ao discursar sobre a motivação por trás da homenagem, José Aparecido destaca como a modernidade do centro de saúde se conecta de forma indireta às contribuições feitas pela médica à saúde do Distrito Federal. "É um centro de saúde com equipamentos de alta tecnologia, que está sendo entregue à população de Ceilândia. O Sesc-DF se sente muito feliz em homenagear a doutora Janete Vaz", declara o presidente do Sistema Fecomércio.

Janete também carrega um pouco de Ceilândia em sua própria história. Durante o discurso feito no evento, ela conta que, ao se mudar para Brasília, a região administrativa foi o seu primeiro lugar de trabalho na capital. "Em uma farmácia local. Inaugurando com orgulho a minha carteira de trabalho", conta, emocionada. Para Vaz, receber a homenagem é como fechar um ciclo de gratidão por uma cidade que a recebeu com carinho, logo no início de sua jornada por Brasília.

O presidente do Sistema Fecomércio, José Aparecido Freire, discursou no evento (foto: Sesc-DF/Divulgação)

Quando Janete Vaz e Sandra Costa decidiram expandir o Sabin, Ceilândia foi uma das primeiras escolhas para receber novas unidades. Hoje, o laboratório tem presença consolidada na região. "Escolhemos investir na Ceilândia porque acreditamos no potencial de sua gente. Esta cidade, que já nasceu empreendedora se tornou uma potência", garante Vaz.

Diferenciais da unidade

Ceilândia agora conta com um novo Centro de Saúde, com espaço completo e planejado. A unidade está equipada para atender à população com equipamentos modernos de raio-X, laboratório de prótese dentária (possibilitando a confecção de próteses no centro) e um tomógrafo de última geração.

O centro de atendimento inova com uma Central de Material e Esterilização (CME) específica para realizar todo o processo de limpeza, com cuidado e precisão. A estrutura é responsável pela descontaminação, esterilização e armazenamento dos materiais e equipamentos médico-hospitalares.

A unidade oferta 14 especialidades de saúde física, odontológica e mental. Confira abaixo os serviços oferecidos:



Psicologia

Nutrição Clinica

Clínica Médica

Medicina da família

Ginecologia

Pediatria

Urologia

Cardiologia

Já entre os exames, os moradores da comunidade podem desfrutar de serviços como bioimpedândia, exames cardiológicos, testes ergonométricos e exames de pele para uso de piscina. Para os de saúde bucal, o Centro atende com serviços de clínica geral, endodontia, odontologia digital, prótese dentária, odontopediatria e periodontia.



Marcação de consultas e exames

Para aproveitar todos os serviços oferecidos na Centro de Saúde do Sesc de Ceilândia — Janete Vaz é preciso ter em mãos a carteirinha da instituição. Os pacientes podem agendar suas consultas e exames diretamente no site oficial (www.sescdf.com.br) ou pessoalmente, na própria unidade, localizada na QNN 27, Área Especial. Os valores variam de acordo com a categoria de credenciamento.