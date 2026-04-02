PM intercepta carro de traficantes em Taguatinga e encontra drogas e armas

Dois homens foram presos, na tarde desta quinta-feira (2/4), por tráfico e porte de arma, no interior do Cemitério de Taguatinga, no Setor H Norte. A dupla estava em um Fiat Palio vermelho quando foi abordada por policiais do Tático Operacional Rodoviário (TOR), da Polícia Militar (PMDF).
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Ao receberem ordem de parada, os suspeitos ignoraram os sinais sonoros e iniciaram uma tentativa de fuga pelas vias internas do cemitério. Após um breve acompanhamento tático, os militares conseguiram interceptar o veículo em frente às capelas. Na abordagem inicial, os detidos tentaram minimizar a situação, alegando que fugiram apenas por portarem pequenas porções de droga para uso pessoal.
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No entanto, uma varredura minuciosa revelou um fundo falso no painel do automóvel. No compartimento oculto, a PM encontrou uma pistola Taurus calibre .380 carregada, dois carregadores e uma peça de cocaína, além de porções fracionadas da mesma substância. Também foram apreendidos R$ 11.250,00 em espécie escondidos no carro e outros R$ 749,00 que estavam na carteira do motorista.
De acordo com a PMDF, um dos envolvidos é conhecido pela Justiça e acumula quatro passagens por tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma e receptação. Como nenhum dos dois assumiu a propriedade do material ilícito, ambos foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foram autuados pelos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O veículo e os valores foram apreendidos pela autoridade policial.