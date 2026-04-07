Manutenção na rede elétrica deixa regiões do DF sem energia nesta terça (7/4)

Se a energia não voltar no tempo determinado, a Neoenergia pode ser acionada pelo telefone 116 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores do Plano Piloto e do Lago Sul terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta terça-feira (7/4) devido a serviços de manutenção realizados pela Neoenergia. A medida é necessária para garantir a segurança das equipes durante a execução dos trabalhos.

No Plano Piloto, o desligamento ocorre das 9h às 15h, atingindo os endereços SQNW 103, blocos C, D, E e F; SQNW 108; e CLNW 02/03. Na região, será realizada a poda de árvores próximas à rede elétrica.

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Já no Lago Sul, a interrupção está prevista das 10h às 16h, na SHIS QI 9, onde serão executados serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.

De acordo com a companhia, o cronograma inclui apenas intervenções que afetam mais de 100 clientes, que são previamente avisados. O tempo informado corresponde ao período máximo necessário, e a energia pode ser restabelecida antes do previsto, sem aviso prévio.

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Em caso de irregularidades na rede elétrica, a população pode acionar a Neoenergia pelo telefone 116.