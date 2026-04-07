Jovens se arriscam ao praticar saltos da Ponte JK, no Lago Paranoá

Corpo de Bombeiros precisou intervir e fazer alertas contra a prática, que pode ser mortal - (crédito: Reprodução)

Um grupo de jovens saltou da Ponte JK diretamente no Lago Paranoá, no último domingo (5/4). No início da semana, vídeos da ação viralizaram nas redes sociais, mostrando adolescentes pulando de uma altura estimada em 18 metros para nadar no lago. Durante a ocorrência, uma equipe de guarda-vidas acionou o Corpo de Bombeiros para impedir a continuidade da prática.

Nas imagens, os garotos se jogam um de cada vez, inicialmente se pendurando na estrutura da ponte antes de cair na água. Diante da situação, outros profissionais foram chamados e realizaram a abordagem e orientação dos jovens com o apoio de uma moto aquática.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar de não haver registro de feridos, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) alerta para os riscos da prática, que pode trazer consequências graves à saúde. Segundo a corporação, a infração coloca em perigo não apenas quem salta, mas também terceiros.

O salto da Ponte JK pode causar sérios danos devido à grande altura, já que o impacto do corpo com a água pode se comportar como uma superfície rígida, resultando em fraturas e lesões na coluna. O CBMDF também destaca o risco de traumatismo craniano e, em casos mais graves, até morte.

Em nota, a corporação reforça que saltar de pontes é uma prática de alto risco e não deve ser realizada, muito menos incentivada. Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.