Colisão entre carros deixa dois feridos e derrama óleo na DF 483

Uma colisão entre dois veículos na DF 483, na região do Gama, deixou um homem e uma mulher feridos na tarde desta quarta-feira (8/4). Ambos estavam no mesmo carro, um Ford Fiesta prata, e depois do atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foram levados para o hospital com lesões leves.
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O condutor do outro veículo envolvido, um Fiat Uno vermelho, foi avaliado e não apresentou lesões. Durante o ocorrido, óleo foi derramado no trecho da via, que teve de ser interditada para absorção com pó de serragem.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o controle do local.
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postado em 08/04/2026 18:42