Primeira edição do Uai São João será neste fim de semana

Entre esta sexta-feira (4/7) a domingo (6/7) e entre dias 11 e 13 de julho, a faculdade Uniplan de Águas Claras será palco do Uai São João, um concurso inédito de quadrilhas juninas. Com mais de 24 grupos, o evento reúne quadrilhas de todo o Distrito Federal e do entorno durante os dois finais de semana e premiará os participantes com mais R$ 50 mil. As entradas custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridas no site da bilheteria digital.

O Uai São João foi criado por um desejo dos moradores de Águas Claras de ter uma celebração junina. "E eu quero transformar esse em um dos maiores do Cerrado”, diz Wendel Kort, fundador do Uai São João. O evento promete aquecer os corações e movimentar a economia criativa da região. No primeiro fim de semana, será distribuído prêmio de R$ 25 mil para os participantes em diversas categorias. O público também terá acesso a uma estrutura completa que inclui a venda de comidas típicas e apresentações musicais com Thal Matos e Letícia Gonçalves.

Mais do que uma festa, o concurso busca reconhecer a potência artística das quadrilhas de Brasília. “Ao longo das últimas décadas, os grupos juninos do DF têm se destacado nacionalmente, especialmente em campeonatos no Nordeste, levando na mala títulos, criatividade e muito orgulho”, completa Wendel. O Uai São João conta com a participação das três principais entidades que regem o circuito competitivo de quadrilhas do DF: Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno e União Junina.

Serviço

Concurso Uai São João

Entre esta sexta-feira (4/7) e domingo (6/7), e de 11 a 13 de julho, no estacionamento da Faculdade Uniplan (Águas Claras). Entrada a partir de R$40 na Bilheteria Digital

