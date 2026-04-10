Onze ficam sem casa após trator derrubar imóveis em Sobradinho II

Os preparativos para o almoço de ontem de duas famílias do Condomínio Mirante da Serra, na Villa Rabelo, em Sobradinho II, foram interrompidos após um trator perder o controle, atingir duas residências e ferir crianças e adultos.

Os moradores comentaram que, por volta das 11h30, o trator, de uma empresa terceirizada contratada pela Novacap e a serviço da administração de Sobradinho II, perdeu o controle ao tentar subir a ladeira da rua e bateu nas duas casas, derrubando o muro em cima de nove pessoas.

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Raimunda Nonata Vieira da Silva, dona de uma das casas atingidas, contou que a população chegou a avisar as equipes de trabalho que o serviço poderia ser perigoso. "Eu tinha falado quando passei por eles de manhã, outros vizinhos falaram também. A rua aqui é muito inclinada, a gente estava sentindo que iria cair", afirmou. Ela também comentou que, enquanto o trator descia a via desgovernada, o motorista recebeu instruções para "salvar a máquina". "O outro homem que estava fora do trator gritou para ele jogar o trator para a esquerda — direção das casas atingidas — e salvar a máquina que iria cair na ribanceira", acrescentou.

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O administrador da cidade, Marcelo Oliveira, comentou que todo o apoio será prestado para as famílias. "Iremos trabalhar com os órgãos responsáveis para prestar todo o apoio necessário a eles. O Estado não vai ficar de braços cruzados", afirmou. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) compareceram ao local para doar colchões e lençóis para as famílias.

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Raimunda disse que, além da destruição das casas, que foram interditadas, a parte que mais dói foi ver o descaso das pessoas que estavam no trator. Ela afirma que, após a colisão, os dois homens, um motorista e um supervisor, ficaram rindo da situação. "Eles não prestaram apoio em momento algum. O motorista saiu do trator rindo e nem se importaram com quem ficou machucado", disse.

Ela também afirmou que, quando foi ligar para a polícia e para os bombeiros, o motorista a atacou. "Ele segurou meu celular e minha blusa, tentando evitar que eu fizesse a ligação." Depois disso, a população se revoltou e tentou agredir o motorista do trator.

Durante a confusão, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar foram acionados. Em nota, os bombeiros afirmaram que uma criança apresentou ferimentos, mas foi encaminhada consciente e orientada ao hospital por um helicóptero. Entretanto, a população afirma que uma outra criança também ficou ferida, mas com menos gravidade.

Susto

O pedreiro Josimar da Sousa Silva é pai de Liz Pereira Sousa, criança de quatro anos que ficou ferida após ser atingida pelos escombros. A filha estava na casa de Raimunda, vizinha da família de Josimar. Ele estava no trabalho quando a esposa ligou avisando do ocorrido. "Foi uma ligação muito assustadora. Eu larguei tudo na hora e corri para a casa", relatou.

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Apesar do susto, Josimar conta que a filha está bem. "A minha esposa está acompanhando a pequena no hospital. Ela me disse que a Liz não quebrou nada e só passou por uns exames e recebeu curativos para os ferimentos", contou.

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Ismael da Silva, 20, estava cortando o cabelo com o irmão na laje de casa quando tudo aconteceu. "Do nada, a gente sentiu um tremor em casa e um barulho muito alto. Não deu nem para reagir, e a casa começou a desmoronar", contou.

A preocupação dos moradores com o trator já vinha em outras ocasiões. "Eles nunca desciam [a rua] porque sabiam dos riscos. Mas dessa vez, desceram e ainda usaram um trator maior", relatou. Ismael ficou ferido nos dedos dos pés e na panturrilha.

Sobre o trator que foi cedido à administração de Sobradinho II e pertence a uma empresa terceirizada contratada pela Novacap, a pasta informou que "o veículo apresentou uma falha mecânica, ocasionando o acidente. Um servidor da administração foi agredido, e veículos oficiais, represados".

As famílias foram acolhidas por vizinhos e parentes que moram próximo. Raimunda contou que irá à Defensoria Pública para pedir medidas de compensação pela destruição da casa. "O que nos resta é tentar nos reerguer", disse.



