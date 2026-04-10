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Escombros

Onze ficam sem casa após trator derrubar imóveis em Sobradinho II

Onze pessoas moravam nas duas residências atingidas pelo veículo que apresentou falha mecânica e colidiu com o muro dos imóveis. Entre os feridos, estão duas crianças. Uma delas foi encaminhada de helicóptero ao hospital

Duas casas no Condomínio Mirante da Serra Villa Rabelo, em Sobradinho II, foram interditadas - (crédito: Fotos: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)
Duas casas no Condomínio Mirante da Serra Villa Rabelo, em Sobradinho II, foram interditadas - (crédito: Fotos: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)

Os preparativos para o almoço de ontem de duas famílias do Condomínio Mirante da Serra, na Villa Rabelo, em Sobradinho II, foram interrompidos após um trator perder o controle, atingir duas residências e ferir crianças e adultos.

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Os moradores comentaram que, por volta das 11h30, o trator, de uma empresa terceirizada contratada pela Novacap e a serviço da administração de Sobradinho II, perdeu o controle ao tentar subir a ladeira da rua e bateu nas duas casas, derrubando o muro em cima de nove pessoas.

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Raimunda Nonata Vieira da Silva, dona de uma das casas atingidas, contou que a população chegou a avisar as equipes de trabalho que o serviço poderia ser perigoso. "Eu tinha falado quando passei por eles de manhã, outros vizinhos falaram também. A rua aqui é muito inclinada, a gente estava sentindo que iria cair", afirmou. Ela também comentou que, enquanto o trator descia a via desgovernada, o motorista recebeu instruções para "salvar a máquina". "O outro homem que estava fora do trator gritou para ele jogar o trator para a esquerda — direção das casas atingidas — e salvar a máquina que iria cair na ribanceira", acrescentou.

O administrador da cidade, Marcelo Oliveira, comentou que todo o apoio será prestado para as famílias. "Iremos trabalhar com os órgãos responsáveis para prestar todo o apoio necessário a eles. O Estado não vai ficar de braços cruzados", afirmou. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) compareceram ao local para doar colchões e lençóis para as famílias.

Raimunda disse que, além da destruição das casas, que foram interditadas, a parte que mais dói foi ver o descaso das pessoas que estavam no trator. Ela afirma que, após a colisão, os dois homens, um motorista e um supervisor, ficaram rindo da situação. "Eles não prestaram apoio em momento algum. O motorista saiu do trator rindo e nem se importaram com quem ficou machucado", disse.

Ela também afirmou que, quando foi ligar para a polícia e para os bombeiros, o motorista a atacou. "Ele segurou meu celular e minha blusa, tentando evitar que eu fizesse a ligação." Depois disso, a população se revoltou e tentou agredir o motorista do trator.

Durante a confusão, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar foram acionados. Em nota, os bombeiros afirmaram que uma criança apresentou ferimentos, mas foi encaminhada consciente e orientada ao hospital por um helicóptero. Entretanto, a população afirma que uma outra criança também ficou ferida, mas com menos gravidade.

Susto

O pedreiro Josimar da Sousa Silva é pai de Liz Pereira Sousa, criança de quatro anos que ficou ferida após ser atingida pelos escombros. A filha estava na casa de Raimunda, vizinha da família de Josimar. Ele estava no trabalho quando a esposa ligou avisando do ocorrido. "Foi uma ligação muito assustadora. Eu larguei tudo na hora e corri para a casa", relatou.

Apesar do susto, Josimar conta que a filha está bem. "A minha esposa está acompanhando a pequena no hospital. Ela me disse que a Liz não quebrou nada e só passou por uns exames e recebeu curativos para os ferimentos", contou.

Ismael da Silva, 20, estava cortando o cabelo com o irmão na laje de casa quando tudo aconteceu. "Do nada, a gente sentiu um tremor em casa e um barulho muito alto. Não deu nem para reagir, e a casa começou a desmoronar", contou.

A preocupação dos moradores com o trator já vinha em outras ocasiões. "Eles nunca desciam [a rua] porque sabiam dos riscos. Mas dessa vez, desceram e ainda usaram um trator maior", relatou. Ismael ficou ferido nos dedos dos pés e na panturrilha.

Sobre o trator que foi cedido à administração de Sobradinho II e pertence a uma empresa terceirizada contratada pela Novacap, a pasta informou que "o veículo apresentou uma falha mecânica, ocasionando o acidente. Um servidor da administração foi agredido, e veículos oficiais, represados".

As famílias foram acolhidas por vizinhos e parentes que moram próximo. Raimunda contou que irá à Defensoria Pública para pedir medidas de compensação pela destruição da casa. "O que nos resta é tentar nos reerguer", disse.

Saiba Mais

  • Trator é de uma empresa terceirizada contratada pela Novacap
    Trator é de uma empresa terceirizada contratada pela Novacap Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press
  • Raimunda disse que tentaram impedi-la de ligar para a polícia
    Raimunda disse que tentaram impedi-la de ligar para a polícia Foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press
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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

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Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/04/2026 07:00
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