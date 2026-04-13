Segundo Ibram, suposta onça-preta avistada na Ermida Dom Bosco era um gato

Felino circulava perto das pistas, e moradores chamaram a polícia - (crédito: Material cedido ao Correio)

De acordo com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a suposta onça-preta, avistada neste domingo (12/4) na Ermida Dom Bosco, era, na verdade, um gato. Após o registro em vídeo, moradores da região acionaram o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) para localizar o animal.

O BPMA realizou um patrulhamento na região, mas não foram encontrados vestígios para confirmar a presença do felino de grande porte. Em nota, o Ibram destacou que, até o momento, não há registros recentes de onças na região informada.

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Segundo o Batalhão Ambiental, a Ermida Dom Bosco está inserida em uma região com ampla cobertura de vegetação nativa próximo a áreas de mata contínua. Isso favoreceria o deslocamento de animais silvestres, mesmo com a presença de pessoas, informa o Sargento André Barbosa do BMPA.

Em caso de avistamento de animal silvestre, a população deve acionar o 190 ou o BPMA. A polícia ambiental é responsável por garantir a segurança da população até a chegada dos órgãos competentes, como o Ibram e o Ibama, que devem capturar, conter e manejar os animais de forma especializada.

Confira abaixo a nota completa do Ibram:

O Brasília Ambiental informa que, a princípio, o animal presente no vídeo foi identificado como um gato. Até o momento, não há relatos nem registros recentes de onça no local mencionado.

A autarquia seguirá monitorando a área e permanecerá atenta a novas imagens e relatos sobre a presença de animais silvestres na região.