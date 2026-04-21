Para secretário, corrida de rua cria alto rendimento e é opção de lazer

Manuela Sá*

A Maratona de Brasília foi tema, ontem, da edição especial de 66 anos de Brasília do programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Durante a entrevista, o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal (DF), Renato Junqueira, destacou que o evento, além de promover o alto rendimento, é também uma opção de lazer e uma forma de reunir a família. Aos jornalistas Mariana Niederauer e Ronayre Nunes, Junqueira também falou sobre obras em andamento e políticas públicas desenvolvidas pela pasta.

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Para o secretário, a evolução da maratona pode ser notada em como ela tem se expandido nos últimos anos. O tempo de duração é um exemplo. O evento, que ocorria antes em apenas um dia, neste ano, conta com uma programação de quatro dias. Junqueira lembrou que esse é um encontro para todos. Mesmo aqueles que não conseguem correr têm a oportunidade de caminhar por lugares icônicos da capital.

A qualidade de vida de Brasília também foi assunto da conversa. Junqueira afirmou que, nos fins de semana, ocorrem mais de 20 corridas em diversos pontos da cidade. A efervescência esportiva da capital atrai pessoas de outros lugares. Na Corrida de Reis, em janeiro, por exemplo, houve recorde de participação. O secretário explicou que essas pessoas que vêm de fora são responsáveis por movimentar a economia local, agitando o setor de hotéis e os bares e restaurantes. "Brasília tem mostrado para o Brasil e para o mundo que é muito mais do que a capital administrativa do país", afirmou.

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Além de eventos, Junqueira falou sobre entregas da pasta. Uma delas é a finalização da reforma do Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho. A intervenção inclui a entrega de um estádio de futebol, com gramado novo, e a renovação da pista de atletismo seguindo padrões internacionais. É lá que treina Caio Bonfim, medalhista olímpico de marcha atlética. A previsão é de que o espaço seja entregue em meados de maio.

No que se refere ao incentivo para a formação de novos atletas, Junqueira destacou os centros olímpicos e paralímpicos como política pública mais acertada. Esse programa é responsável por oferecer atividades socioesportivas, recreativas e de lazer em diferentes regiões administrativas. O secretário avaliou que esses espaços são importantes tanto para a Secretaria de Saúde, pois fazem com que adultos e idosos realizem atividade físicas, quanto para a Secretaria de Segurança Pública, porque crianças e adolescentes aprendem a ganhar, a perder e a ter resiliência.

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Hoje, os centros olímpicos atendem 45 mil pessoas. Até o final do ano, estão abertas as inscrições para 12 mil vagas, distribuídas nas 12 unidades espalhadas no DF. Interessados podem procurar a secretaria do centro olímpico mais próximo ou visitar o site da Secretaria de Esporte.

O secretário também falou sobre a Piscina com Ondas. Junqueira adiantou que o local vai funcionar de forma similar ao Jardim Botânico e ao Zoológico, tendo uma taxa administrativa de forma acessível. Durante a semana, serão atendidos diversos projetos sociais e escolas públicas. "Aos finais de semana, teremos várias programações para que essas pessoas possam vir para o centro de Brasília encontrar diversão", destacou.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates