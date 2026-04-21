Organizador da maratona destaca participação de corredores de fora

Durante a celebração do aniversário de Brasília nesta terça-feira (21/4), o CB.Poder — programa realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília — recebeu Ruiter Roberto Silva, presidente do Clube de Corredores do Distrito Federal (CORDF), Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio e idealizador da Maratona Brasília, e a maratonista Paula Costa. Durante a conversa com os jornalistas Marcos Paulo Lima e Marcelo Agner, os convidados ressaltaram a história da corrida e a importância da prática do esporte.
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O organizador da corrida, Miguel Jabour, avaliou a maratona como um sucesso. “O balanço desses quatro dias foi altamente positivo. Tivemos muitos corredores que completaram os nossos desafios. O que vimos hoje foi um resultado muito bom”, afirmou. Ele também comentou sobre o incentivo turístico que a maratona tem. “Tivemos a participação maciça de pessoas de fora de Brasília. Isso mostra que precisamos incentivar mais o turismo na nossa cidade”, disse.
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Jabour destacou que a maratona também tem forte apelo econômico, movimentando diversos setores da cidade. “Áreas como turismo, cardiologia, equipamentos para corrida mostram um pouco essa gama de oportunidades comerciais que são criadas durante o período de realização das corridas”, afirmou.
O presidente da CorDF, Ruiter Roberto, destacou os avanços tecnológicos que os corredores têm acesso para proporcionar uma corrida mais confortável. “Tivemos uma melhora muito grande que facilitou muito a jornada para os atletas. Os tênis, por exemplo, possuem tecidos tecnológicos, assim como as camisas, que possuem uma tecnologia especial para os corredores”, citou.
Ele também comparou os recursos que corredores antigos tinham e o que têm atualmente. “Hoje, temos repositores de sais minerais, proteínas e carboidratos que ajudam na recuperação do atleta. Em outra época, a gente usava rapadura, mel e cocada para auxiliar o nosso corpo”, comentou.
Nenhum brasiliense conquistou o ponto mais alto do pódio na maratona. Para Ruiter, isso é um indicativo que falta incentivo ao esporte na cidade. “Precisamos ter mais apoio governamental e mais iniciativas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) de ir às escolas para incentivar crianças de cinco a 10 anos”, afirmou. Segundo ele, isso geraria novos talentos e formaria uma elite brasiliense no esporte.
A maratonista e criadora do Clube de Corredores do Distrito Federal (CordDF), Paula Costa, convidada no segundo bloco do programa, comentou sobre uma nova tendência das corridas que envolve a prática sendo feita por casais. “O casal que corre junto, corre mais feliz”, pontuou. Segundo a atleta, correr em dupla muda toda a rotina do dia-a-dia. “É um costume acordar cedo, treinar juntos, fazer alimentação juntos. Acho bem interessante que os casais adotem essa prática”, acrescentou.
Ela também comentou sobre a preparação realizada por atletas, passo fundamental para uma realização segura das provas. “Não é só colocar um tênis e sair correndo. É importante fazer um check-up para ver as condições de saúde. Após isso, é necessário procurar um educador físico para elaborar o treinamento de acordo com o seu objetivo”, explicou. Paula também ressaltou que a corrida não é uma mudança instantânea, é um processo a ser seguido. "Não é sair do sedentarismo e correr 5km de uma vez. É começar aos poucos, procurar especialistas que podem ajudar", acrescentou.
Assista à entrevista completa: