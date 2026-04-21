Organizador da maratona destaca participação de corredores de fora

21/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - O maratonista Ruiter SIlva, presidente da CORDF (Corredores de Rua do Distrito Federal) e o idealizador da Maratona Brasília, Miguel Jabour, são os entrevistados do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Durante a celebração do aniversário de Brasília nesta terça-feira (21/4), o CB.Poder — programa realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília — recebeu Ruiter Roberto Silva, presidente do Clube de Corredores do Distrito Federal (CORDF), Miguel Jabour, assessor de Relações Institucionais do Correio e idealizador da Maratona Brasília, e a maratonista Paula Costa. Durante a conversa com os jornalistas Marcos Paulo Lima e Marcelo Agner, os convidados ressaltaram a história da corrida e a importância da prática do esporte.

O organizador da corrida, Miguel Jabour, avaliou a maratona como um sucesso. “O balanço desses quatro dias foi altamente positivo. Tivemos muitos corredores que completaram os nossos desafios. O que vimos hoje foi um resultado muito bom”, afirmou. Ele também comentou sobre o incentivo turístico que a maratona tem. “Tivemos a participação maciça de pessoas de fora de Brasília. Isso mostra que precisamos incentivar mais o turismo na nossa cidade”, disse.

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Jabour destacou que a maratona também tem forte apelo econômico, movimentando diversos setores da cidade. “Áreas como turismo, cardiologia, equipamentos para corrida mostram um pouco essa gama de oportunidades comerciais que são criadas durante o período de realização das corridas”, afirmou.

O presidente da CorDF, Ruiter Roberto, destacou os avanços tecnológicos que os corredores têm acesso para proporcionar uma corrida mais confortável. “Tivemos uma melhora muito grande que facilitou muito a jornada para os atletas. Os tênis, por exemplo, possuem tecidos tecnológicos, assim como as camisas, que possuem uma tecnologia especial para os corredores”, citou.

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Ele também comparou os recursos que corredores antigos tinham e o que têm atualmente. “Hoje, temos repositores de sais minerais, proteínas e carboidratos que ajudam na recuperação do atleta. Em outra época, a gente usava rapadura, mel e cocada para auxiliar o nosso corpo”, comentou.

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Nenhum brasiliense conquistou o ponto mais alto do pódio na maratona. Para Ruiter, isso é um indicativo que falta incentivo ao esporte na cidade. “Precisamos ter mais apoio governamental e mais iniciativas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) de ir às escolas para incentivar crianças de cinco a 10 anos”, afirmou. Segundo ele, isso geraria novos talentos e formaria uma elite brasiliense no esporte.

A corredora Paula Costa deu dicas para corredores iniciantes (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A maratonista e criadora do Clube de Corredores do Distrito Federal (CordDF), Paula Costa, convidada no segundo bloco do programa, comentou sobre uma nova tendência das corridas que envolve a prática sendo feita por casais. “O casal que corre junto, corre mais feliz”, pontuou. Segundo a atleta, correr em dupla muda toda a rotina do dia-a-dia. “É um costume acordar cedo, treinar juntos, fazer alimentação juntos. Acho bem interessante que os casais adotem essa prática”, acrescentou.

Ela também comentou sobre a preparação realizada por atletas, passo fundamental para uma realização segura das provas. “Não é só colocar um tênis e sair correndo. É importante fazer um check-up para ver as condições de saúde. Após isso, é necessário procurar um educador físico para elaborar o treinamento de acordo com o seu objetivo”, explicou. Paula também ressaltou que a corrida não é uma mudança instantânea, é um processo a ser seguido. "Não é sair do sedentarismo e correr 5km de uma vez. É começar aos poucos, procurar especialistas que podem ajudar", acrescentou.

Assista à entrevista completa: