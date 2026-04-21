Maratona Brasília: sorte no amor e no esporte, casal vence os 21km

O dia começou cedo nesta terça-feira (21/4) para os corredores da Maratona Brasília. Em parceira com o Correio Braziliense, o evento terminou hoje e teve a presença de corredores de toda cidade e também de fora dela. O último dia de prova contou com percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e os tradicionais 42km. Porém, a história que chamou atenção hoje foi da Meia-Maratona.

O casal Gil Paulo e Regiane Braga concluíu a prova de 21km em primeiro lugar e representou o Goiás na Maratona de Brasília. Em entrevista ao Correio, o atleta de 39 anos, que completou a prova em uma hora e oito minutos, falou sobre a preparação e o percurso: “A preparação foi muito boa, a gente vem fazendo bastante volume de treino para as meias-maratonas e agradecer sempre pela oportunidade de poder participar da prova. Em relação ao percurso, realmente foi muito desafiador do início ao fim.”, conta.

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Já Regiane, chegou um pouco depois do marido. A goiana de 39 anos terminou a prova em 1h22 e também não escondeu a felicidade de ter subido no lugar mais alto do pódio. Ela também comentou sobre a “dobradinha” que conquistou com o companheiro: “Muito feliz em ter conseguido essa dobradinha. Correr em Brasília sempre é muito desafiador, mesmo que eu esteja já acostumada em correr os 21km, nunca é fácil concluir uma prova dessa. Estou aqui mais uma vez representando Anápolis e todo o estado de Goiás.” O casal é a prova que o amor também move as barreiras do esporte, e que o trabalho feito em conjunto e união é recompensador no final.

Restante do pódio

Pela categoria masculina, o segundo lugar ficou com Alexandre Dantas. O atleta de 45 anos terminou em 1h12 o percurso e falou um pouco sobre a prova: “Foi um percurso muito difícil e desafiador. Como eu venho correndo desde domingo, eu não tive um tempo de descanso, mas estou muito feliz em ter conseguido alcançar meu objetivo e chegar em uma boa colocação.”, conta o corredor que também rasgou elogios à organização do evento.

Para fechar o pódio dos homens, Junio César, mais conhecido como “Baby”, completou a prova em terceiro lugar e chegou muito emocionado com a conclusão do desafio. O atleta de 34 anos fez o percurso em 1h16 e disse sobre a felicidade de ter conquistado a medalha de bronze: “Estou muito emocionado e orgulhoso em ter conseguido chegar em terceiro lugar. Só tenho que agradecer todos meus patrocinadores e as pessoas que estiveram comigo em toda preparação.”, conta o corredor ainda atônito com a conquista.

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Pelas mulheres, quem ficou com a prata foi Aimée Motta. A corredora completou a prova em 1h24 e foi muito parabenizada pela vencedora, Regiane Braga. A atleta de 32 anos não escondeu a alegria de ter chegado em segundo lugar: “Foi muito difícil, mas estou super contente com meu desempenho. Consegui pegar pódio e ainda bater meu recorde de tempo em maratonas.”

E para fechar o pódio, o terceiro lugar da categoria feminina ficou com Maria Gabriela, que terminou a prova em 1h36. A corredora falou sobre as dificuldades que ela teve no percurso e sobre a gratidão de ter completado bem a prova: “O percurso é muito duro. As vezes, nem sempre é o mais forte que ganha, e sim o que teve a melhor estratégia durante o desafio.”, conta a atleta de 32 ao Correio Braziliense.

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Nesta terça-feira (21/04), quarto e último dia da Maratona de Brasília, os atletas participaram das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A festa celebra os 66 anos de Brasília e do jornal Correio Braziliense, responsável pela promoção do evento. Além da agenda esportiva, a programação inclui aulas de dança e shows.