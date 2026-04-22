GDF suspende alteração no cálculo salarial de professores temporários 

Gabriela Cidade*

A governadora Celina Leão anunciou, nesta terça-feira (21), a interrupção na mudança no cálculo do salário de professores temporários da rede pública do Distrito Federal. O novo método de cálculo implementado pelo sistema EducaDF reduzia as horas de coordenação pedagógica, momento em que o professor realiza o planejamento das aulas, reuniões e outras atividades pedagógicas, diminuindo a remuneração.

A decisão do GDF foi tomada após apontamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) de que a nova metodologia iria elevar o salário de uma parte dos professores e diminuir o de outros.

A governadora afirmou que nenhum professor terá mudança no salário e um grupo de trabalho foi instituído para avaliar o tema. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Simpro-DF) informou que participará do grupo e que é "fundamental desde já corrigir prejuízos gerados por esta nova metodologia". Leia também: "Já está resolvido", diz Celina, sobre paralisação dos professores



Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 70 milhões na quinta (23/4)

A secretária de Educação interina, Iêdes Soares Braga, reforçou a revisão da medida e diz que a irregularidade da remuneração dos professores temporários será corrigida.

O principal protesto da categoria é o cálculo implementado no EducaDF. Professores pedem o pagamento total da jornada de trabalho, carga horária completa de coordenação pedagógica e o fim da redução salarial.

Apesar da suspensão da medida, a categoria mantém a paralisação e ato na Praça do Buriti marcados para quinta-feira (23/4), com outras reivindicações.