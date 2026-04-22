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Educação pública

GDF suspende alteração no cálculo salarial de professores temporários 

Novo método de cálculo foi suspenso pela governadora Celina Leão. Decisão será oficializada no Diário Oficial do Distrito Federal

Governadora Celina Leão e secretária de Educação interina, Iêdes Soares Braga - (crédito: Agência Brasília/Reprodução)
Governadora Celina Leão e secretária de Educação interina, Iêdes Soares Braga - (crédito: Agência Brasília/Reprodução)

Gabriela Cidade*

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A governadora Celina Leão anunciou, nesta terça-feira (21), a interrupção na mudança no cálculo do salário de professores temporários da rede pública do Distrito Federal. O novo método de cálculo implementado pelo sistema EducaDF reduzia as horas de coordenação pedagógica, momento em que o professor realiza o planejamento das aulas, reuniões e outras atividades pedagógicas, diminuindo a remuneração. 
A decisão do GDF foi tomada após apontamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) de que a nova metodologia iria elevar o salário de uma parte dos professores e diminuir o de outros. 
A governadora afirmou que nenhum professor terá mudança no salário e um grupo de trabalho foi instituído para avaliar o tema. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Simpro-DF) informou que participará do grupo e que é "fundamental desde já corrigir prejuízos gerados por esta nova metodologia".
A secretária de Educação interina, Iêdes Soares Braga, reforçou a revisão da medida e diz que a irregularidade da remuneração dos professores temporários será corrigida.
O principal protesto da categoria é o cálculo implementado no EducaDF. Professores pedem o pagamento total da jornada de trabalho, carga horária completa de coordenação pedagógica e o fim da redução salarial. 
Apesar da suspensão da medida, a categoria mantém a paralisação e ato na Praça do Buriti marcados para quinta-feira (23/4), com outras reivindicações.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/04/2026 14:18
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