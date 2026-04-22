DF Legal multa mulher por descarte irregular de entulho

Em Santa Maria, existem dois pontos de papa-entulho - (crédito: Divulgação/DF Legal)

A Secretaria DF Legal autuou, nesta quarta-feira (22/4), a proprietária de um veículo flagrado descartando irregularmente resíduos de construção civil às margens da CL 410, em Santa Maria. A infração ocorreu na manhã de terça-feira (21/4) e resultou em multa de R$ 3.057,95.

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O caso chegou ao conhecimento do órgão por meio da Administração Regional, que encaminhou fotos do momento exato do descarte. Com base nas imagens, a Secretaria Executiva de Inteligência e Compliance (Seint) identificou a responsável pelo veículo e repassou os dados à Unidade de Fiscalização e Operações Especiais (Ufope).

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Em menos de 24 horas, equipes da DF Legal foram até o local de trabalho da proprietária e lavraram o auto de infração, recebido por um funcionário da empresa. Além da multa, a responsável deverá realizar a limpeza da área, sob pena de nova penalidade. Uma nova vistoria está prevista para sexta-feira (24/4).

Apenas em Santa Maria, existem dois pontos de papa-entulho disponíveis à população. Em todo o DF, são 27 locais destinados a esse tipo de material.