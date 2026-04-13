Perdeu o número do NIS? Veja o passo a passo completo para consultar

Correio Braziliense

Cartão bolsa família - (crédito: Foto: Lyon Santos/Agência Brasil)

Saber o Número de Identificação Social (NIS) é fundamental para quem precisa acessar benefícios do governo, como o Bolsa Família e o seguro-desemprego. Se você perdeu ou não se lembra da sua numeração, não há motivo para preocupação. Existem diversas maneiras simples e rápidas de consultar essa informação usando documentos que você já tem em casa ou por meio da internet.

O NIS é um registro único, pessoal e intransferível, criado pelo governo federal para identificar cidadãos que recebem ou podem receber auxílios sociais. Ele é a porta de entrada para dezenas de programas e garante que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Por isso, ter esse número sempre à mão facilita processos e evita atrasos no recebimento de pagamentos.

Como consultar o NIS pelo CPF

A forma mais prática de descobrir seu NIS é usando o CPF. A consulta pode ser feita diretamente pelo portal ou aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico), plataforma que reúne os dados de famílias de baixa renda. O processo é bastante intuitivo e leva apenas alguns minutos.

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Siga estes passos para fazer a consulta online:

Acesse o site oficial do Cadastro Único ou baixe o aplicativo em seu celular.

Faça o login utilizando sua conta Gov.br, a mesma usada para outros serviços do governo.

Após entrar na plataforma, procure pela opção “Consulta Simples”.

Nessa tela, seus dados pessoais serão exibidos, incluindo o número do NIS logo no início.

Outras formas de encontrar seu número

Caso não consiga acesso pela internet, é possível localizar o NIS em diversos documentos físicos e digitais. Essa alternativa é útil para quem não possui uma conta Gov.br ou prefere métodos mais tradicionais. Confira onde o número pode ser encontrado:

Carteira de Trabalho: Na versão física, o número do PIS/Pasep, que corresponde ao NIS para trabalhadores formais, está anotado na primeira página. Na Carteira de Trabalho Digital, a informação pode ser encontrada na área de contratos ou dados pessoais.

Cartão do Cidadão (se você ainda possui): Para quem ainda tem o cartão físico, usado para sacar benefícios, o número do NIS está impresso na parte da frente, logo abaixo do seu nome completo.

Aplicativo Caixa Tem: Para quem utiliza o aplicativo para receber benefícios, o número pode ser consultado na opção “Meu NIS”, disponível no menu principal.

Extrato do FGTS: O número do PIS/Pasep também consta em qualquer extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Você pode consultar o extrato pelo aplicativo oficial do FGTS.

Meu INSS: Ao acessar o portal ou aplicativo Meu INSS, é possível visualizar o Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que corresponde ao NIS, no seu cadastro pessoal.

Manter seus dados no Cadastro Único sempre atualizados é essencial para evitar bloqueios, atrasos ou a suspensão de benefícios. Verifique suas informações periodicamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.