DF terá sábado ensolarado com temperatura máxima de 29°C

Sábado será de calor e sol no DF - (crédito: Ed Alves/CB)

O dia na capital federal será ensolarado e de poucas nuvens. Para este sábado (25/4), a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de temperatura mínima na casa dos 16°C, enquanto a máxima chega aos 29°C, especialmente nos horários de pico.

E nesses dias de calor, redobrar a atenção com a hidratação e a proteção solar é de extrema importância, sobretudo aos finais de semana, quando os brasilienses se reúnem para realizar atividades físicas ao ar livre.

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A umidade relativa deve variar entre 30% e 95%. A tarde, o calor deve aumentar mais, como de costume. Ainda não há, pelo menos por enquanto, previsões de chuva para o Distrito Federal. Assim, o clima mais seco e ameno deve permanecer por mais alguns dias.