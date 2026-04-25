InícioCidades DF
Previsão do tempo

DF terá sábado ensolarado com temperatura máxima de 29°C

Com variação entre 16°C e 29°C, o calor deve permanecer na capital do país. Umidade relativa do ar pode chegar a casa dos 30%

Sábado será de calor e sol no DF - (crédito: Ed Alves/CB)
Sábado será de calor e sol no DF - (crédito: Ed Alves/CB)

O dia na capital federal será ensolarado e de poucas nuvens. Para este sábado (25/4), a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de temperatura mínima na casa dos 16°C, enquanto a máxima chega aos 29°C, especialmente nos horários de pico. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

E nesses dias de calor, redobrar a atenção com a hidratação e a proteção solar é de extrema importância, sobretudo aos finais de semana, quando os brasilienses se reúnem para realizar atividades físicas ao ar livre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A umidade relativa deve variar entre 30% e 95%. A tarde, o calor deve aumentar mais, como de costume. Ainda não há, pelo menos por enquanto, previsões de chuva para o Distrito Federal. Assim, o clima mais seco e ameno deve permanecer por mais alguns dias.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 25/04/2026 12:20
SIGA
x