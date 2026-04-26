Homem morre após ser atingido por carro que capotou na BR-020 neste domingo

Um homem morreu na manhã deste domingo (26/4) depois de ter sido atingido por um carro durante um capotamento. O acidente aconteceu na BR-020, na saída de Planaltina, nas proximidades do setor de chácaras Estância. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os três ocupantes do veículo conseguiram sair do automóvel sem nenhum ferimento aparente.

De acordo com informações da corporação, as equipes de socorro encontraram o veículo capotado no canteiro lateral da rodovia ao chegarem no local. A vítima fatal foi encontrada ao solo e foi encontrada em estado crítico. A gravidade da situação exigiu o empenho de três viaturas e de uma aeronave de resgate. Os socorristas identificaram que a vítima estava em parada cardiorrespiratória e iniciaram imediatamente o protocolo de reanimação cardiopulmonar.

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As manobras de ressuscitação foram realizadas de forma contínua por aproximadamente 40 minutos. Contudo, apesar do trabalho realizado pelos bombeiros, o óbito foi declarado pelo médico da aeronave ainda no local do acidente. Os outros três passageiros passaram por avaliação médica e, como não apresentavam lesões, foram liberados sem necessidade de transporte hospitalar.

Os militares realizaram a sinalização da via e o controle do tráfego. O acostamento e uma das faixas de rolamento permaneceram bloqueados durante o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para assumir o controle da rodovia e realizar os procedimentos de perícia. A dinâmica que levou ao capotamento ainda não foi informada.