Ciclista é hospitalizado após ser atropelado na EPIA

Em razão da operação de socorro, o trânsito na EPIA sofreu retenções pontuais - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um ciclista foi socorrido e levado ao hospital após ser atingido por um carro de passeio, na tarde desta sexta-feira (1º/5), na DF-003. O acidente ocorreu por volta das 16h56, na altura da QR 05 da Candangolândia, no sentido Zoológico. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem, que não teve a identidade divulgada, estava consciente e orientado no momento do atendimento, mas apresentava escoriações pelo corpo e uma possível fratura no braço direito.

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Devido ao impacto, ele foi estabilizado sob protocolo de trauma e encaminhado para uma unidade hospitalar de referência. O veículo envolvido no atropelamento, um Volkswagen Jetta de cor preta, era conduzido por uma mulher, que não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante todo o atendimento. As circunstâncias que levaram à colisão entre o automóvel e a bicicleta ainda não foram confirmadas pelas autoridades e devem ser objeto de perícia técnica.

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Em razão da operação de socorro, o trânsito na EPIA sofreu retenções pontuais. Uma das faixas da via precisou ser temporariamente interditada pelos bombeiros para garantir a segurança dos socorristas e da vítima durante os procedimentos médicos. A interrupção parcial gerou lentidão no fluxo que seguia em direção à região do Zoológico e do Aeroporto.

Após o transporte do ciclista ao hospital, a cena do acidente ficou sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), que realizou a preservação da área.