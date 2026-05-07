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Incêndio

Kombi pega fogo próximo a posto de combustíveis em São Sebastião

Bombeiros montaram um cerco utilizando duas linhas de mangueiras com aplicação de água e espuma química, para evitar que a ocorrência se alastrasse

Não houve registro de vítimas entre os ocupantes do carro ou funcionários do posto - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Não houve registro de vítimas entre os ocupantes do carro ou funcionários do posto - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma Kombi pegou fogo na Avenida São Sebastião, no bairro Crixá, na noite desta quinta-feira (7/5). A ocorrência causou medo nos moradores locais, pois o incêndio ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis. Veja:

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O chamado ocorreu às 20h03, e duas viaturas de socorro do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram enviadas imediatamente ao local. Diante do elevado risco de propagação do fogo para a área de abastecimento, os militares montaram um cerco utilizando duas linhas de mangueiras com aplicação de água e espuma química.

A técnica permitiu o controle das chamas em poucos minutos, evitando que o incêndio atingisse o estabelecimento ou outros veículos que circulavam na região. Segundo informações oficiais da corporação, o incidente resultou apenas em perdas materiais, com a destruição total do automóvel.

Não houve registro de vítimas entre os ocupantes do carro ou funcionários do posto. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o início do fogo.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/05/2026 22:04
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