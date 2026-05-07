Mulher é atropelada próximo à Ponte JK na noite desta quinta

Após ser estabilizada, a mulher foi transportada para uma unidade hospitalar da região - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher foi atropelada por um carro na noite desta quinta-feira (7/5), no Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS). O acidente ocorreu por volta das 20h20, na altura da QL 26, em um dos acessos à Ponte JK, sentido Lago Sul.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima estava caída na pista quando os socorristas chegaram. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada conforme os protocolos de trauma da corporação, a mulher foi transportada para uma unidade hospitalar da região.

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Segundo os bombeiros, apesar do impacto, ela estava consciente e orientada no momento do resgate. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para garantir a segurança da via e preservar a cena para os procedimentos de praxe.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações confirmadas sobre a dinâmica do atropelamento. O caso deverá ser investigado.