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Atropelamento

Mulher é atropelada próximo à Ponte JK na noite desta quinta

Vítima foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital da região. Dinâmica do acidente ainda é desconhecida

Após ser estabilizada, a mulher foi transportada para uma unidade hospitalar da região - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Após ser estabilizada, a mulher foi transportada para uma unidade hospitalar da região - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher foi atropelada por um carro na noite desta quinta-feira (7/5), no Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS). O acidente ocorreu por volta das 20h20, na altura da QL 26, em um dos acessos à Ponte JK, sentido Lago Sul.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima estava caída na pista quando os socorristas chegaram. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada conforme os protocolos de trauma da corporação, a mulher foi transportada para uma unidade hospitalar da região. 

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Segundo os bombeiros, apesar do impacto, ela estava consciente e orientada no momento do resgate. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para garantir a segurança da via e preservar a cena para os procedimentos de praxe. 

Até o fechamento desta matéria, não havia informações confirmadas sobre a dinâmica do atropelamento. O caso deverá ser investigado.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/05/2026 22:39
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