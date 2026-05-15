Motorista morre em colisão entre dois carros na DF-290, em Samambaia

Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã desta sexta-feira (15/5) após uma colisão entre dois veículos de passeio na DF-290. O sinistro ocorreu no trecho sentido Gama – Engenho das Lages, nas proximidades do viaduto de acesso a Samambaia. O condutor de um dos automóveis não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local, antes que pudesse ser removido para uma unidade de saúde.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), outra vítima envolvida na batida, um jovem de 21 anos que dirigia uma caminhonete Toyota Hilux prata, sobreviveu ao impacto. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi transportado para um hospital da região pela equipe de emergência, seguindo as orientações da regulação médica. Não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.

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Sinistro de trânsito deixou um morto na DF-290 (foto: Divulgação/CBMDF)

A Polícia Militar do DF (PMDF) assumiu o controle do tráfego na rodovia, que apresentou lentidão devido à preservação da cena. A Polícia Civil (PCDF) também foi acionada para realizar os trabalhos periciais que devem ajudar a esclarecer as causas da colisão.